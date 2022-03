Düh és keserű beismerés: a kiesés elkerüléséért hajt a Vidi

„Lefelé kell tekintenünk”

Michael Boris már az U21-es válogatott edzőjeként azzal vívott ki rokonszenvet, hogy sohasem beszélt mellé, kimondta, amit gondol. Ezzel a tulajdonságával most sem szakít. Kérdésre válaszolva elismerte, immár a bennmaradás a Fehérvár célja:

Már most a kiesés ellen küzdünk, ez a ZTE elleni mérkőzés után nyilvánvalóvá vált. Nagyon sokat próbálkoztunk, sokat küzdöttünk, belementünk a párharcokba, nyertünk is párharcokat, de a jelenlegi valóság ez. Mostantól lefelé kell tekintenünk.

Kemény szavak. Ha valaki azt gondolná, túl kemények is, hát elég a tabellára pillantani.

A Fehérvár a hetedik az NB I-ben, de csupán négy ponttal van a tizenegyedik, tehát már kieső helyen álló Gyirmót előtt. A Vidi a jövő héten éppen a Gyirmótnál vendégeskedik. Kiesési rangadón.

Addig is a következő napok várhatóan eseménydúsak lesznek. Abban sem lehetünk biztosak, hogy a Gyirmót ellen még Michael Boris készíti fel a Vidit.

Csercseszov már nagyon várt Ryan Mmaee-ra

Sztanyiszlav Csercseszov sajtótájékoztatója teljesen más hangulatban tel. A Ferencváros orosz edzője ennyire felszabadultan még nem értékelt magyarországi munkássága során. Érthetően külön is méltatta a két találatával a mérkőzést eldöntő Ryan Mmaee-t.

– Nagyon fontos volt a mai győzelem. Tudtuk, hogy a Fehérvár elég nehéz helyzetben van a legutóbbi mérkőzések után, és nem fogják megkönnyíteni a dolgunkat. Örülök, hogy az első félidőben jobban kézben tudtuk tartani a mérkőzést, azonban a második játékrészben ez a kontroll kicsit kicsúszott a kezünkből. Nagyon örülök neki, hogy Ryan visszatért és jól szállt be a mérkőzésbe, nagyon kellett az a két gól, fontos győzelmet arattunk – mondta.

Csercseszov azt is elárulta, azért hívta oda magához Bolit a második félidőben, hogy felkészítse arra, Mmaee beállása után más lesz a feladata.

– Azt mondtam neki, hogy Ryan pályára fog lépni, valamint azt kértem tőle, hogy mindenképp segítsen be középen a védekezésbe, hiszen ott voltak hiányosságok. Bolival ma is nagyon meg voltam elégedve, hiszen az elmúlt mérkőzéseken is remek teljesítményt nyújtott, legutóbb gólt is szerzett. Intenzív és fontos munkát tett le a pályára, most nem lőtt gólt, de nagyon elégedett vagyok a mai teljesítményével is.

Az NB I állása: 1. Ferencváros 49 pont, 2. Puskás Akadémia 44, 3. Kisvárda 44, 4. Paks 34, 5. ZTE 34, 6. Újpest 30, 7. Fehérvár 29, 8. Honvéd 28, 9. Debrecen 28, 10. Mezőkövesd 28, 11. Gyirmót 25, 12. MTK 24.

