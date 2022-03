Rossi csatlakozott a szurkolókhoz: a VAR-t bírálta

Az újoncokról többször is kérdezték a kapitányt.

– Nagyon jól hozzáállást tapasztaltam. Callum Styles többet volt a sűrűjében, többször volt játékhelyzetben, de Ádám Martinra sem lehet panaszom – jegyezte meg, majd elmondta, Styles több pozícióban is bevethető, a bal oldalon bárhol, de akár a középpályán is.

Rossi beszélt arról is, hogy Észak-Íroroszág ellen változtatni fog, de hogy ki játszik majd, azon is múlik, ki mennyire lesz friss, illetve fáradt a következő napokban. A kapitány bízik benne, hogy Belfastban már Willi Orbán is pályára léphet.

Budapest, Budapest, te csodás

Dragan Sztojkovics érthetően elégedetten értékelt:

– Jól fogadtak bennünket, Budapest csodás város, s nyertünk. Semmire sem panaszkodahatunk. A barátságos meccsek sajátja, hogy ilyenkor nem kell idegeskedni, lehet élvezni a meccset. Igaz, a második félidőben néhányszor mérges voltam, mert kihagytunk több ziccert is. A magyar és a szerb csapat is tetszetősen játszott. Olykor adtunk esélyt a magyaroknak, inkább mi álltunk közelebb az újabb gólszerzéshez. Van potenciál a magyar válogatottban, látható rajta a fejlődést, elismerésre méltó Marco Rossi munkája.

A szerbek szövetségi kapitánya kicsit értetlenkedett azon a magyar újságírói kérdésen, miért fontos az nekünk, hogy mire számít a következő meccsen, Dánia ellen. Aztán gyorsan megenyhült. Távozóban széttárta a kezeit, s úgy ismételte meg: Budapest gyönyörű!

Borítókép: Marco Rossi a barátságos meccsen is ezer fokon égett (Fotó: Mirkó István)