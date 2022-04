Férfipólósainkra mindenképpen rangadó vár a hazai vb negyeddöntőjében

A sorsoláson a tokiói olimpiai bronzérmes magyar csapatokból közreműködött Vámos Márton és Leimeter Dóra, de besegített az ötkarikás aranyérmes úszó Milák Kristóf, illetve a Rióban harmadik Kapás Boglárka is.

Märcz Tamás szövetségi kapitány férficsapatának legnehezebb ellenfele a viadal nyitó szakaszában Montenegró lesz.

– Egy ilyen sorsolásnál mindig azt nézi először az ember, hogy kivel játszik, ezek alapján természetesen kijelenthető, hogy a csoportgyőzelem megszerezhető, azonban utána a négybe jutásért vélhetően a a spanyol vagy az olasz csapat kerül majd az utunkba, ami rendkívül nehéz feladat – nyilatkozta Märcz Tamás.

A folytatást így látja az elmúlt év legjobb férfi vízilabdázójának választott Manhercz Krisztián is: – Papíron ez egy könnyű csoport, hiszen Brazília és Grúzia nem tartozik a legjobb tizenkét csapat közé, ráadásul Montenegró is gyengült az olimpia óta. Alapvetően nekünk a vb majd a negyeddöntőben kezdődik, ott várhatóan az olasz vagy spanyol csapat vár ránk, egyik sem könnyű, de mi világbajnokságot szeretnénk nyerni hazai közönség előtt, ehhez pedig mindenkit le kell győzni – szögezte le Manhercz.

Női válogatottunknak nem lesz egyszerű dolga a csoportkörben sem, ugyanis a mindig veszélyes olaszok mellett a szintén erős kanadaiakkal is összekerült. Bíró Attila szövetségi kapitány a következőket mondta a magyar szövetség honlapján: – A legfontosabb, hogy a korábbi évek jó teljesítményének hála ezúttal is ott voltunk az első kalapban, az a célunk, hogy ez a jövőben is így maradjon, ergo ott legyünk a világ legjobb négy csapata között. A sorsolásról annyit, hogy kiderült, Vámos Marcinak sokkal jobb a bal keze a vízben, mint a sorsoláskor. Ugyanakkor azért örülök, hogy Olaszország és Kanada révén olyan meccsek várnak ránk a csoportban, amelyekkel fel tudjuk magunkat építeni a fontosabb második hétre. Egy biztos, a csoportunkból harmadik helyen továbbjutóval nem szívesen játszik majd senki sem.

A vizes világbajnokság női vízilabdatornája június 20-tól július 2-ig tart, a férfiak egy nappal később kezdik és fejezik be a vb-t. A torna csoportmérkőzéseinek a Hajós uszoda nagymedencéje mellett Debrecen, Sopron és Szeged ad otthont. Mindegyik városban egy-egy férfi és női csoport küzdelmei zajlanak majd, azaz délutánonként két-két mérkőzést nézhetnek meg a szurkolók – kivéve a Margitszigetet, ahol a magyar férfi- és női válogatott játszik; itt, elkerülendő az ütközést az úszóviadallal, az első meccsek 19.30-kor kezdődnek, majd a mieink 21 órától szállnak vízbe.

A férfitorna csoportjai:

A csoport (Budapest): Magyarország, Montenegró, Brazília, Grúzia

B csoport (Debrecen): Görögország, Németország, Horvátország, Japán

C csoport (Sopron): Spanyolország, Olaszország, Dél-afrikai Köztársaság, Kanada

D csoport (Szeged): Szerbia, Ausztrália, Kazahsztán, Egyesült Államok

A női torna csoportjai:

A csoport (Budapest): Magyarország, Olaszország, Kanada, Kolumbia

B csoport (Debrecen): Egyesült Államok, Hollandia, Argentína, Dél-afrikai Köztársaság

C csoport (Sopron): Ausztrália, Új-Zéland, Brazília, Kazahsztán

D csoport (Szeged): Spanyolország, Franciaország, Thaiföld, Görögország

Borítókép: Férficsapatunk papíron könnyű csoportba került, de a folytatás jóval nehezebb lesz (Forrás: Waterpolo.hu)