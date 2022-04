Tavaly csak csepergett, idén pontzivatar hull az F1-es pilótákra

Imola tizennégy év kihagyás után, a koronavírus miatt felforgatott 2020-as versenynaptár egyik beugrójaként tért vissza a Formula–1-be. A tradicionális pálya azóta is őrzi a helyét a rendezők között (sőt 2025-ig biztosan tartanak még itt futamokat), és 2021 után újra az év első európai helyszíne titulussal büszkélkedhet.

Ilyen címet természetesen nem osztanak ki, de az előttünk álló versenyhétvége ettől függetlenül rendhagyó lesz. Szombaton ugyanis – idén első alkalommal – sprintet rendeznek, amely felborítja az általában jellemző menetrendet: az időmérő péntek délutánra kerül át, a „,miniversenyt” pedig szombaton tartják. A sprinthétvégék lebonyolítása tehát nem változott a formátum tavalyi bevezetése óta, a sok kritika miatt azonban néhány újítást bevezettek az F1 irányítói. Míg tavaly csupán az első három helyen leintett pilóta kapott pontot, idén már a legjobb nyolcat jutalmazzák (8-7-6-5-4-3-2-1 eloszlásban). A versenyzők korábban arra panaszkodtak, amiatt, hogy csak az első három helyezettnek jár pont, a hátsó traktusokban autózókat semmi motiválja az előzésekre. A pontrendszer megreformálásával ezen szeretnének változtatni.

Az újítás emellett rekorddöntést is hoz magával, soha nem látott pontzivatar hull majd a pilótákra: az eddigi csúcs 107 pont volt az egy versenyhétvégén kiosztott pontok tekintetében, most viszont ez a szám 137, esetleg 138 is lehet (attól függően, hogy a nagydíjon a leggyorsabb kört megfutó pilóta az első tíz helyezett között ér-e célba avagy sem). Amennyiben egy versenyző a sprintet és a vasárnapi futamot is megnyeri, valamint a leggyorsabb kört is megfutja, 34 pont lesz a jutalma – mondanunk sem kell, ez is rekord, az eddigi csúcstartók Lewis Hamilton és Daniel Ricciardo voltak 27-27 ponttal.

Nem jelentene meglepetést, ha ezúttal Charles Leclerc lenne az egy, aki mindent visz. A Ferrari monacói pilótáját idén már két alkalommal is elsőként intették le, a pontversenyt 34 pontos előnnyel vezeti, és alighanem az Imolába kilátogató olasz szurkolótömeg előtt is szívesen ünnepelne. Persze így van ezzel Max Verstappen is. A címvédő két futamot is technikai hiba miatt adott fel, köztük legutóbb Ausztráliában is kiesett, hátránya pedig immár 46 pont az éllovassal szemben. Mélyről kell visszakapaszkodnia a hollandnak, a Red Bull a cél elérése érdekében hajlandó kockázatot vállalni.

– Egyértelmű, hogy a Ferrari egy összetett, de könnyen beállítható autóval rendelkezik – vélekedett Helmut Marko. – Mi vállaljuk a kockázatot, hogy annak ellenére is új alkatrészeket hozunk Imolába, hogy pénteken csak egy szabadedzést rendeznek. Teljes erőnkkel támadni fogunk, mivel szerintünk csak így lehet esélyünk, a várakozással semmire sem mennénk. Egyszerűen a Ferrari és Leclerc túl erősek ahhoz, hogy az utóbbi stratégiát kövessük – folytatta.

A Red Bull tanácsadója szerint Verstappen vezetési stílusához nem illik az idei autó.

Sergio Pérez idén sokkal közelebb közelebb került Maxhoz, mint tavaly volt. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a kevesebb leszorítóerővel rendelkező autók jobban passzolnak egyes pilóták vezetési stílusához, mint másokéhoz. Pérez nagyon elégedett az autó jelenlegi beállításaival, Max viszont szenved. Egyelőre nem találta meg az optimális egyensúlyt, ezért nem magabiztos az autóban. Az agresszív vezetési stílusa nem passzol az új autókhoz

– magyarázta Marko, majd hozzátette, az istállónál úgy gondolják, hosszú még az idény, tehát még semmi sincs veszve, Verstappent nehéz meggyőzniük erről, ami talán a versenyző fiatal korából adódik.