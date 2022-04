Max Verstappen kifakadt: Ez frusztráló és elfogadhatatlan! + videó

Az Ausztrál Nagydíjat simán megnyerte az élről induló, a vb-pontversenyben eddig is vezető Charles Leclerc (Ferrari), akinek már 38 pont az előnyre az összetett második helyére felkapaszkodó, ezúttal harmadikként leintett George Russell (Mercedes) előtt. Melbourne-ben Sergio Pérez végzett a második helyen a Red Bull-lal, de ez a második hely csapattárásának, Max Verstappennek állt – amíg az 58 körös verseny 39. körében rádión megkapta a csapatutasítást, hogy állítsa le az autóját, mert nagy baj van vele. S ezt láttuk is, mert a leállítás után lángnyelvek csapat ki a motortérből. A vb-címvédő három hete a bahreini szezonnyitón is megjárta, akkor három körrel a vége előtt ugyancsak a második helyről esett ki, akkor az üzemanyagpumpa meghibásodása miatt. Hiába nyerte meg a Szaúdi Nagydíjat, a három futam után a huszonöt pontjával csak a hatodik helyen áll a pontversenyben. Ám ennél is aggasztóbb, hogy a Red Bull idei konstrukciója nem tűnik megbízhatónak. Bahreinben Pérez egy körrel a vége előtt esett ki a harmadik helyről.

– Máris mérföldekkel le vagyunk maradva, és nem is akarok a világbajnoki címért folyó harcra gondolni – jegyezte meg Max Verstappen. – Egyelőre az lenne a legfontosabb, hogy be tudjuk fejezni a futamokat. Tudtam, hogy probléma van az autókkal, és nem biztos, hogy sikerül eljutnom a célig. A győzelemhez nem is volt meg a tempónk, de úgy nézett ki, hogy a második helyet megszerezhetem. Ehhez képest nem tudtam befejezni a versenyt, és ilyen nem fordulhatna elő olyannal, aki a vb-címért harcol. Ez a helyzet frusztráló számomra és elfogadhatatlan – füstölgött a regnáló világbajnok.

– Még nem tudjuk, mi volt a gond, de nem hiszem, hogy a motorral kapcsolatos. Üzemanyag probléma lehet. Max üzemanyagszagot érzett, de ki kell vizsgálnunk, mi történt pontosan – nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.

Horner hozzátette, a probléma teljesen más, mint azok a műszaki hibák, melyek Bahreinben Verstappen és Pérez kiesését okozták. Ám a csapatfőnök szerint akármi is történt, a Ferrari egyelőre sokkal jobb náluk, „másik ligában” játszik.

Azért a Ferrarinál is akadtak gondok, hiszen Carlos Sainz már a második körben kiesett. A kavicságyba csúszott, s mint kiderült, ebben a kormánykerék is ludas volt, a spanyol pilótának már az időmérőn is problémai voltak vele, s hiába cserélték ki pár perccel a futam indítása után, bizonyos kapcsolók nem működtek rajta.

Charles Leclerc Ferrarijával viszont minden a legnagyobb rendben volt.

– Őszintén szólva ma nagyszerű autónk volt. Természetesen én is jó munkát végeztem a hét végén, de ez nem lett volna lehetséges az autó nélkül. Főleg versenytempó tekintetében különösen erős. Mindemellett a gumikat is nagyon jól kezeltük az első körtől az utolsóig, és kontroll alatt tudtuk tartani a mögöttünk levőkkel a különbséget – összegzett Leclerc, akinek három futam után 71 pontja van, mögötte George Russellnek (Mercedes) 37, Sainznak 33. Így a konstruktőrök között is fölényesen vezet a Ferrari 104 ponttal, a Mercedes 65-öt, a Red Bull 55-öt gyűjtött eddig.

Borítókép: Max Verstappen most nincs jó hangulatban (Forrás: Twitter/Formula 1)