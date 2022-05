Gulácsi a Bayern legendája, Szoboszlai pedig Détári örökébe lépett

2018-ban 88 éves korában hunyt el Fazekas Árpád, a Bayern München legendás kapusa, az első magyar, aki megnyerte a Német Kupát. A vas megyei Kámonban született játékos öt mérkőzésen az Aranycsapatban is védett Grosics Gyula helyetteseként, aztán 1956-ban elhagyta az országot, ezután 1957 szeptemberében igazolt a bajor klubhoz.

Fazekas négy évig futballozott a Bayernben, és néhány hónappal az érkezése után tagja volt az 1957-ben Német Kupa-győztes csapatnak. A Saarbrücken ellen 3–1-re lehozott elődöntőben, majd a Düsseldorf ellen 1–0-ra megnyert fináléban is ő állt már a bajorok kapujában.

Fazekas Árpád egy róla szóló cikkel Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

A sikernek különös jelentősége volt a klubtörténetben, hiszen az volt a ma már hússzoros aranyérmes müncheniek történetének első kupagyőzelme.

– Fazekast nem láttam játszani, hiszen kicsi voltam akkoriban – mesélte a Bayern legendája, Karl-Heinz Rummenigge a magyar labdarúgóról. – Ő a történelmünk része, Franz Beckenbauer azt mondta nekem róla, hogy fantasztikus kapus volt és kiváló ember. Úgy hívtuk, hogy a magyar macska.

Egy 2005-ös szurkolói szavazáson a Bayern valaha volt ötödik legjobb kapusának szavazták meg Fazekast Sepp Maier, Oliver Kahn, Raimond Aumann és Jean-Marie Pfaff mögött.

Détárinak kínos lett volna a leszereplés

– Nagyon fontos volt számomra ez a kupadöntő. Magyarországon a szurkolók csak az újságokból kísérhették figyelemmel a pályafutásomat a Bundesligában. Most láthattak a tv-ben és kínos lett volna, ha leszerepelek – fogalmazott Détári Lajos a sportnapilapnak, miután győztes gólt rúgott a kupadöntőben.

1988-ban Détári csapata, az Eintracht Frankfurt a Bochum ellen játszott a fináléban. Szűk tíz perc volt hátra a mérkőzésből, 0-0 volt az állás, amikor Détári kiharcolt egy szabadrúgást, amelyből aztán szépen csavart a kapuba.

Détári nemcsak a döntőben volt eredményes, a harmadik fordulóban az ő tizenegyesgóljával győzött a Frankfurt a Düsseldorfban, majd a negyeddöntőben az Uerdingen ellen is betalált.

A magyar középpályást a kupasiker után marasztalta a KEK-induló Frankfurt, hívta a Juventus is, de a rendszerváltás előtti szabályozások miatt nem ő dönthetett a sorsáról, így a görög Olympiakoszban kötött ki. A Frankfurt pedig harminc évet várt az újabb kupasikerre, melynek ideje 2018-ban jött el.

Lisztes örömét sérülés árnyékolta be

A Werder Bremen történetének legfényesebb szezonja a 2003–2004-es volt, miután a Német Kupa mellett a Bundesligát is megnyerte a csapat. A nagy menetelés egyik legfontosabb láncszeme Lisztes Krisztián volt, aki egészen a 30. fordulóig nagyszerű formában futballozott, ám akkor a Bochum ellen keresztszalag-szakadást szenvedett.

Double winner Kristián #Lisztes turns 40 years old today. Happy birthday! 🎉 #werder pic.twitter.com/eOeunQEWQk — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) July 2, 2016

Pedig a sajnálatos sérüléséig ő volt az egyetlen brémai, aki az összes meccsen pályára lépett, nemcsak a bajnokságban, hanem a kupában is.

A másodosztályú Aachen ellen 3-2-re megnyert döntő után viszont csak mankóval botorkált a társak között, s próbált velük együtt ünnepelni.

Akkoriban Lisztes még azt is megtehette, hogy csípőből elutasította a Werder szerződés-hosszabbítási ajánlatát, mert az idény végén Spanyolországba vágyott, illetve a Schalke is tárt karokkal fogadta volna – egészségesen. Pályafutása érdemi része azonban a sérüléssel 2004-ben véget ért.

Angliában Kozma István ünnepelhetett

Ha kitekintünk Németországból, a többi topligás futballnemzet kupasorozataiban sem hemzsegnek a magyar aranyérmesek. Kozma István viszont megnyerte a Liverpoollal a világ legrégebbi kupáját, az angol FA-kupát.

Az újpesti középpályás 1989-ben a francia Bordeaux-tól került a skót Dunfermline-hoz, amelyben pozitív fordulatot vett a pályafutása. Két és fél év alatt a klub halhatatlanjai közé választották be többek közt Sir Alex Ferguson és David Moyes mellé.

Liverpool FC

Istvan Kozma pic.twitter.com/yQ9ANd3525 — Superb Footy Pics (@SuperbFootyPics) March 22, 2017

Skóciában figyelt fel Kozmára Graham Souness is, aki a Rangers edzőjeként ismerte meg a magyar játékost, akit aztán 1992-ben 300 ezer fontért leigazolt a Liverpoolba.

A The Times szavazásán Kozma a Premier League történetének 50 legrosszabb igazolása közé került, s valóban nem futott be nagy karriert az angol klubban.

Mindössze tíz meccsen játszott a Liverpool mezében, ezek között volt az Ipswich Town elleni ötödik fordulós két mérkőzés is az FA-kupában. Ugyan később Kozma már nem kapott szerepet a kupában, de a Pool a döntőig menetelt, amelyet a régi Wembleyben 2-0-ra meg is nyert a Sunderland ellen. A csapattal a helyszínen ünneplő Kozma is aranyérmes lett, hiszen pályára lépett a sorozatban.

Borítókép: Gulácsi Péter és Willi Orbán ünnepli a Német Kupa megnyerését (Fotó: Europress/AFP/CHRISTIAN CHARISIUS)