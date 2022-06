Bánhidi Bence: Nem értem, miért szálltak rám a magyar játékvezetők

– A csapata nem tört össze. Kinézte ezt a társaiból?

– Az első félidő után bizakodó voltam, a párharc két mérkőzése között is jó érzések voltak bennem.

Bánhidi és a piros lapja:

Fotó: Vasvári Tamás

– Mi táplálta ezeket?

– Szegeden is jól játszottunk, csak nem dobtuk be a helyzeteinket. Kihagytunk öt hetest. Veszprémben minden másképp alakult: Mikler Roland remekül védett. Azt gondolom, hogy megérdemelten húztuk be a bajnoki döntőt, mert a két mérkőzés alapján felülmúltuk a Veszprémet.

– Az idei vagy a tavalyi döntő volt nehezebb?

– Ezt nehezen tudom megítélni. Tavaly és idén is korán kiállítottak. Szerintem az idei nehezebb volt, mert a szezon során óriási hullámvölgyből kellett kijönnünk.

– Ha valaki azt mondja, hogy jövőre megint másodikok lesznek az alapszakasz végén, és idegenben kell lejátszaniuk a bajnoki döntő második mérkőzését, aláírja?

– Persze. Ha megnézzük az elmúlt évek oda-visszavágós párharcait, nekünk mindig sokkal jobban megy, ha otthon kezdjük a párharcot. Már elmondtam az edzőnknek, hogy mindig legyünk másodikok az alapszakaszban, és akkor megnyerjük a bajnokságot.

– Mit válaszolt?

– Azt, hogy ez hülyeség. Az új arénában kell ünnepelni. De talán ő sem bánja, hogy idén is így sikerült.

Borítókép: Bánhidi Bence nincs kibékülve az itthoni bíráskodással (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)