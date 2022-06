Brutális teljesítménnyel nagy magyar diadal Rómában

A Matteo Pellicone-emlékversenyre 34 ország 320 birkózója nevezett, a mai nyitónapon pedig hét kötöttfogású súlycsoportban zajlottak a küzdelmek. A magyar küldöttség hét versenyzővel volt érdekelt, ebből hárman a 87, ketten a 97 kilóban szálltak harcba az érmekért. S mivel a nemzetközi szövetség szabályzata szerint a rangsorversenyeken egy nemzetből maximum hárman versenyezhetnek egy súlycsoportban, Losonczi Dávid kényszerből a 97 kilóban volt kénytelen birkózni.

Az U23-as vb-ezüstérmes, 22 éves Losonczi azonban egy pillanatra sem riadt meg a nagyobb kategóriától, mi több, olyannyira belelendült, hogy meg sem állt az aranyéremig! Pedig – miként arról a magyar szövetség tájékoztatott – kemény ellenfelekkel akadt össze. Kezdésként rögtön jött a junior világbajnok litván Laurinaitis, utána a svéd Aleksander Stjepanetic, majd az elődöntőben a tokiói olimpia egyik ötödik helyezettje, egyben a budapesti Eb ezüstérmese, a finn Savolainen, végül pedig végül a fináléban a most az elődöntőben a Szőke Alexet is legyőző Eb-2. olasz Kakhelashvili.

Losonczi Dávid mindegyik ellenfelén könyörtelenül átgázolt, a meccseit 5-0, 6-0-ra, 5-0-ra és 2-1-re nyerte, így lett aranyérmes, amivel igencsak meglepte a római megmérettetésre kilátogatókat. A magyar szövetség Facebook-oldala arról írt, hogy Losonczi Dávid hozzávetőleg 92 kilósan verte a 97 kg-os súlycsoport mezőnyét, a sikere „brutális teljesítmény”. Az, hogy a döntőben olaszt vert, Rómában különösen pikáns győzelem lett.

A súlycsoport másik ágán a hosszú rehabilitációt igénylő sérüléséből, vállműtétje után visszatért Szőke Alex is dobogóra állhatott. Vb-ezüstérmesünk, aki tokiói olimpia másik ötödik helyezettje Savolainen mellett, kezdésként török, majd cseh riválisával is elbánt (5-1 és 3-1), majd a negyeddöntőben azerit múlt felül (3-1). Az elődöntőben már nem bírt a grúz származású olasszal, akció nélküli mérkőzésen kikapott (1-1, Kakhelashvili a később szerzett pontjával nyert), ám a bronzcsatában újra diadalmaskodni tudott egy iránival szemben (7-4).

#WrestleRome Matteo Pellicone 97kg GR medal match results:

🥇 David LOSONCZI 🇭🇺 df. Nikoloz KAKHELASHVILI 🇮🇹, 2-1

🥉Alex SZOKE 🇭🇺 df. Mehdi BALIHAMZEHDEH 🇮🇷, 7-4

🥉 Arvi SAVOLAINEN 🇫🇮 df. Aleksandar STJEPANETIC 🇸🇪, 8-0 — United World Wrestling (@wrestling) June 22, 2022

Izgalmas ütközetekből a 87 kilogrammos súlycsoportban sem volt hiány, már csak azért sem, mert itt három, nemzetközi mércével is magasan jegyezett versenyzőnk válogatózik a címeres mezért. Lévai Tamás, Takács István és Szilvássy Erik közül most utóbbi jutott a legtovább, méghozzá igencsak biztató birkózással. A csepeli versenyző olasz és a svéd ellenfele után Lévait is legyőzte (2-1), majd a döntőben is partiban volt az Eb-ezüstérmes azeri Iszlam Abbaszovval, végül csak 1-1-gyel kapott ki (ellenfele szerzett később pontot), és lett második helyezett; Lévai és Takács pedig egyaránt a dobogó harmadik fokára állhatott.

#WrestleRome Matteo Pellicone 87kg GR medal match results:

🥇Islam ABBASOV 🇦🇿 df. Erik SZILVASSY🇭🇺, 1-1

🥉 Istvan TAKACS 🇭🇺 df. Alex KESSIDIS 🇸🇪, via inj. def.

🥉Tamas LEVAI 🇭🇺df. Kristoffer Zakarias BERG 🇸🇪, 9-1 — United World Wrestling (@wrestling) June 22, 2022

Csütörtökön három kötöttfogású és négy női súlycsoporttal, további magyarokkal folytatódik az UWW rangsorversenye, a szeptemberi belgrádi világbajnokság csapatépítése legyében.

Borítókép: Losonczi Dávid könnyedén elbánt az Eb-ezüstérmes finn Savolainennel is (Forrás: MBSZ/UWW)