Drámai küzdelem és csata után Vas megyei döntő lesz a férfiaknál

Ez a versenyfutás 2-2-vel érkezett el az utolsó lehetőségig, ami igen nagy meglepetésnek számít, és ismét a Kecskemét miatt. A két csapat azért nem találkozott a középszakaszban, mert a KTE nem volt tagja az élmezőnynek, végül a hetedik helyről érkezett a rájátszásba, ahol az egész bajnokság legnagyobb meglepetését szállítva a negyeddöntőben kiütötte 3-1-gyel az aranyéremre hajtó Szolnokot. Ezután pedig a Körmenddel szemben is kicsikarta két hazai győzelemmel az ötödik meccset úgy, hogy több kulcsjátékosa is sérült, és Forray Gábor vezetőedző kényszerűségből több tizenéves fiatalt is bevetni kényszerült.

A mérkőzést a Kecskemét kezdte jobban Xavier Pollard remekelt, az első tíz pontból nyolcat ő szerzett. Percekkel később szigorított a védekezésén a Körmend, támadólepattanók megkaparintásával gyakran jutott második lehetőséggel a támadásokban, és az első negyedet meg is nyerte 18-15-re. Ez a korábbiaktól eltérően előrevetítette a szoros eredményű küzdelmet, ugyanis az első két körmendi találkozón a hazai csapat az első tíz percben ennél jóval nagyobb előnyt dolgozott ki.

Fotó: Szendi Péter

És a KTE nem engedte el magától a házigazdát, amelyet akkor éppen Maliek White vitt a hátán, de ennek ellenére a nagyszünetben a vendégek vezettek 35-33-ra. A harmadik negyedre Wesley Gordon felnőtt White mellé, és a két csapat fej fej mellett haladt előre. Szívósan ragadt a Körmendre a Kecskemét, ám a negyedik negyed derekára elhúzott tizenkét ponttal a hazai együttes, és úgy tűnt, a KTE elfáradt, kijött a minőségi különbség a kispadok között. Ám a vendégek ekkor – ki tudja, honnan véve az erőt – feltámadtak, és egy 9-0-s rohanással feljöttek 77-74-re. Közben Forray Gábor technikait is kapott, ami egy szoros meccsen jelentős lehet.

A hajrá, különösen az utolsó egy perc hihetetlenül izgalmasan alakult. A végül 25 ponttal zárt Pollard és Wittmann Krisztián tripláival egy pont lett a különbség, és lezajlott egy különös közjáték is. Egy hazai támadást követő lepattanó után a játékvezetők visszanézték, hogy kiről ment ki a labda. Először a Kecskemét javára, majd váratlanul éppen ellenkezőleg ítéltek. Két másodperccel a vége előtt egy pontra jött fel a KTE, egy fault után a Körmend még bedobott két büntetőt, és ezzel kialakult a 83-80-as végeredmény. A hazai csapat óriási csatában jutott be a döntőbe, amelyben a címvédő Falco Szombathely lesz az ellenfele, tehát a két Vas megyei csapat vív szerdától párharcot az aranyéremért, de a kecskeméti játékosokat is okkal tapsolta meg a körmendi közönség is.

Férfibajnoki elődöntő, 5. mérkőzés: Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83-80 (19-18, 14-17, 22-17, 28-28), az egyik csapat három győzelemig tartó párharcának a végeredménye: 3-2 a Körmend javára.

Forray Gábor, a KTE vezetőedzője: – Gratulálok a Körmendnek, megérdemelten jutott a döntőbe. Elismerés illeti a saját csapatomat is, hiszen emberfelettit küzdöttünk ma és az egész párharcban. Jólesett, hogy ezt a körmendi közönség is méltányolta, amikor megtapsolta a játékosokat és engem is. Nem volt ma szerencsénk, de a Körmend kicsivel jobb is volt; sok sikert kívánok neki a döntőben. A technikainál nem a játékvezetőkkel pöröltem, mutattam a zsűriasztalnak, hogy időt kérek, az ellenőrrel találkozott is a tekintetünk, mégsem teljesítette a kérésemet, ami érthetetlen, és ilyen kiélezett meccsen van jelentősége. A játékvezetők egyébként korrekten, profi módon, jól oldották meg a feladatukat. Hiányérzetem a lepattanókkal kapcsolatban van: hazai pályán tudjuk uralni ezt a kategóriát, idegenben nem, ebben fejlődnünk kell. Készülünk az Alba Fehérvár elleni bronzcsatára, motiváltak vagyunk, nekünk az is felér egy döntővel.

Borítókép: A körmendi Wesley Gordon (labdával) vezére volt a csapatának a húsz pontjával (Fotó: Szendi Péter/Vas Népe)