Újabb kecskeméti bravúr a Körmend ellen, Fehérváron lett döntős a Falco

Hihetetlen izgalmak, színvonalas mérkőzések, remek egyéni teljesítmények, sok magyar főszereplő, komoly meglepetés – mindez elmondható a férfi-kosárlabdabajnokság elődöntőinek a negyedik meccseiről. Ami a meglepetést illeti, azt a Kecskemét szolgáltatja, de nemcsak most, hanem a rájátszás egészében. A KTE a hetedik helyről érkezett a play-offba, a Szolnok a másodikról, ám borult a papírforma, és a bajnoki álmokat dédelgető szolnokiak számára fájdalmasan korán ért véget az idény.

Az elődöntőben pedig úgy várta a negyedik találkozót, hogy Körmenden kétszer nagyszerűen helytállva kikapott, a hazai meccsét megnyerte, így egy újabb kecskeméti győzelmével kicsikarhatta az ötödik, mindent eldöntő mérkőzést a párharcban. A bravúr értékét növeli, hogy a KTE két meghatározó embere, a szerb Rasztko Dramicsanin és a szlovén Jaka Klobucar súlyos sérülés miatt kiesett, és így a csapat, ha kényszerből is, de magyar tizenéves fiatalokat bevetve jutott el idáig.

Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

És meg is tette azt, amit tennie kellett: kiegyenlítette a párharcot. Ráadásul nem is adott igazán sok esélyt az ellenfelének, végig vezetve, olykor tíz ponttal meglógva hozta az újabb győzelmet. A Körmönd időnként felzárkózott, sőt ki is egyenlített, ám a házigazdák olyankor mindig rátettek egy lapáttal, és a 22 pontos amerikai Pollard vezérletével magabiztosan nyertek 81-76-ra, és méltán fogadták a szurkolóik ünneplését. Igaz, 79–69-nél azonban megtorpant, a Körmend feljött egytriplányi különbségre 15 másodperccel a vége előtt (79–76), de az egyenlítés már nem jött össze. Az ötödik meccset vasárnap 18 órakor játsszák majd Körmenden, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti majd.

A másik ágon jóval izgalmasabban alakult Székesfehérvárott az Alba és a Falco Szombathely negyedik összecsapása is. Is, hiszen az előző három is csupán néhány pont különbséggel ért véget kétszer a szombathelyiek, egyszer pedig a fehérváriak javára, tehát sejteni lehetett, hogy ez a meccs is szoros lesz. Hazai részről Vojvoda Dávid, a vendégektől Keller Ákos kezdett nagyszerűen, ám eleinte sok volt a hiba mindkét oldalon, és nagyon kevés kosár esett. A második negyed közepére 27-18-ra elhúzott az Alba, ám a címvédő néhány jó ütemben érkezett triplával egyenlővé tette az állást a nagyszünetre.

A harmadik játékrészben is el tudott húzni a Fehérvár tizenegy ponttal, ám a Falco ismét visszajött, és ettől fogva szívósan ragadt is az ellenfelére. A találkozó utolsó tíz másodpercében bravúros triplákkal többször is változott az eredmény, végül pillanatokkal a lefújás előtt Marvin Clark hármasa hosszabbításra mentette a meccset a Falcónak.

Fotó: Nemzeti Sport/ Nemzeti SportTörök Attila

A ráadásban 94–95-nél megsérült Vojvoda, vérzett a feje, azonnal el kellett látni a sebét, így az oldalvonalon kívülre kényszerült egy kis időre. Váradi faultja után Stark ismét hidegvérrel büntetőzött, újabb ötpercnyi játék volt kinézőben, csakhogy Perl Zoltán betört, és előnyhöz juttatta a Falcót… Jonathan Stark kiegyenlített, de ekkor egészen váratlan pillanatoknak lehettünk szemtanúi: Keller Ákos csaknem egészpályás passzt ívelt előre, ami megtalálta a hatalmas sebességgel robogó Perl Zoltánt, a válogatott hátvéd meg értékesítette a ziccert – a maradék nyolctized másodperc nem volt elég egy Alba-kosárhoz. A Falco az idényben negyedszer is nyert Székesfehérváron, és sorozatban ötödször jutott bajnoki döntőbe.

Érdekesség, hogy a hosszabbítás utolsó két percében a Váradi, Golomán, Keller, Benke, Perl ötös alkotta a pályán a szombathelyi csapatot, azaz öt magyar válogatott tette győztessé a hajrát.

FÉRFI BAJNOKSÁG, ELŐDÖNTŐK, 4. MÉRKŐZÉSEK:

Alba Fehérvár–Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 98-100 (14-14, 24-24, 27-20, 22-29, 11-13)– hosszabbítás után, az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3:1 a Falco javára

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend 81-76 (28-22, 12-14, 26-17, 15-23), az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2:2.

Borítókép: Vajvoda Dávid hiába jutott el 20 pontig, a csapata nem nem lett döntős (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)