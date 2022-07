Sztárparádé lesz Székesfehérváron, jó esély van a világcsúcsra is

A szenzációs formában lévő Armand Duplantis a vb utolsó napján 6,21 méterre javította a rúdugrás világrekordját. Az alapján, hogy minden idők legnagyszerűbb ugrásában hozzávetőleg még nyolc centiméter volt, könnyen lehet, hogy Magyarországon is világcsúcs születik a svéd fenomén jóvoltából. A 110 méteres gátfutásban visszatérő vendégünk, az amerikai Grant Holloway 13,03 másodpercet futva védte meg hazai pályán a vb-címét. A négyszeres Gyulai István Memorial-győztes lengyel kalapácsvető Pawel Fajdek pályafutása ötödik világbajnoki címével hangolt a legrangosabb magyarországi egynaposra. A legendás atléta 81,98 méterrel a világ idei legjobbját dobta. Súlylökésben a világcsúcstartó amerikai Ryan Crouser 22,94 méterrel nyerte meg a vb-t, míg Eugene-ben diszkoszvetésben a szlovén Kristjan Ceh 71,13 méterrel diadalmaskodott. Ők mindketten először lettek világbajnokok, pedig Crouser a riói és a tokiói olimpián is a dobogó felső fokán állt. Fajdek, Crouser és Ceh sikere egyben azt jelenti, hogy a férfiaknál négy dobószám (a negyedik a gerelyhajítás) világbajnokai közül háromnak a technikáját megcsodálhatjuk a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban.

Nem Fajdek lesz az egyetlen, aki fő versenyszámában ötszörös világbajnokként jön a Memorialra: a 35 esztendős Shelly-Ann Fraser-Pryce 10,67-es idővel diadalmaskodott 100 méteren, amivel 2009, 2013, 2015 és 2019 után nyerte meg ismét a királyszámot. A jamaicai legenda 200 méteren és a 4×100 méteres váltó tagjaként ezüstérmet szerzett Eugene-ben.

Ezüstérmes lett a kalapácsvető Wojciech Nowicki, akinek olimpiai és Európa-bajnokként a vb-cím továbbra is hiányzik a gyűjteményéből, s szeretne visszavágni Fajdeknek a tengerentúlon elszenvedett vereségért. A vb-döntőben öten is 80 méter felett dobtak, közöttük volt az ötödik helyen záró Halász Bence is, aki 80,15 méteres teljesítményével életében először törte át a 80 méteres álomhatárt. Természetesen neki is szurkolhatunk majd.

Christian Coleman ugyan az egyéni sprintekben nem szerzett érmet, 100 méteren címvédőként hatodik lett, de a 4×100 méteres amerikai váltó tagjaként azért összejött neki egy ezüst. Két honfitársa, 200 méteren a 19,77-tel második Kenneth Bednarek és a 19,80-nal harmadik Erriyon Knighton is jó formában érkezhet Magyarországra. S említsük meg a 32 éves jamaicai Yohan Blake-et is, a 100 méter 2011-es világbajnokát, aki most az elődöntőig jutott, váltóban negyedik lett, de a 2012-ben futott 9,69-es idejénél csak Usain Bolt rendelkezik jobb időeredménnyel (9,58) a világon.

