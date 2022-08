„A Barca jelképez mindent, ami rossz a modern futballban”

A Barcelona volt az egyik legaktívabb a topcsapatok között a nyári átigazolási időszakban. Hatalmas adósságai ellenére több nagyágyút is leigazolt, köztük Robert Lewandowskit a Bayern Münchentől. Tevékenysége miatt egyre hosszabb a katalán klubot kritizálók sora, hogy az akadémiája helyett inkább külföldön szemlélődik, ha új játékosokra van szüksége. Most az egykori holland válogatott kapus, Ronald Waterreus is beszállt közéjük.

– A Més Que Un Club (Több mint egy klub) szlogen már nem helytálló, a Barcelona egy kereskedelmi szörnyeteggé vált. Az én szememben a klub jellemez mindent, ami a modern futballt elcsúfítja – magyarázta az Algemeen Dagbladnak a PSV Eindhoven egykori játékosa.

Waterreust az is zavarja, ahogy a Barca honfitársával, Frenkie de Jonggal bánik. A gránátvörös-kékek mindenáron szabadulni szeretnének a támadó középpályástól, aki viszont maradni akar a katalán fővárosban.

– A mód, ahogy zsarolják, egy kitűnő példája ennek. Remélem, hogy kiegyensúlyozott marad és nem távozik. Persze csak amennyiben nem zaklatják őt a továbbiakban is, ami miatt aztán elveszíthetné az esélyt, hogy ott legyen a világbajnokságon. Összességében talán mégis jobban járna, ha inkább a Manchester Unitedet választaná – utalt De Jong fő kérőjére a holland.