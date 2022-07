„Itt az ideje, hogy De Jong beperelje a Barcelonát”

A Barcelona labilis pénzügyi helyzete ellenére sorra vásárolja meg a játékosokat (Raphinha 58 millió euróért érkezett a Leedstől, Robert Lewandowskiért pedig 45 millió eurót csengettek ki a Chelsea-nek, emellett Franck Kessié és Andreas Christensen ingyen csatlakozott a csapathoz), ami miatt több kritika is érte a katalán klubot. Julian Nagelsmann, a Bayern München, illetve Thomas Tuchel, a Chelsea vezetőedzője is értetlenkedett a gránátvörös-kékek költekezése láttán. Az egykori védő, a ma már a Sky Sports televízió szakértőjeként dolgozó Gary Neville is csatlakozott ezen véleményekhez, múlt pénteken a közösségi médiában csípős bejegyzést tett közzé:

– Ez egy kétségbeesett klub, amely 1,3 milliárd eurós adósságot halmozott fel, most pedig a jövőbeli bevételi forrásait adja el, hogy játékosokat vásárolhasson, és abban reménykedik, megtérül majd a befektetése. Olyan, mintha a szerencsére bíznák egy óriási klub jövőjét. Vajon miért álmodozik a szuperligáról a Barcelona? Pontosan emiatt – írta felháborodottan a Manchester United egykori labdarúgója.

De nem csak az átigazolásai miatt orrolnak a profi futball világának szereplői a Barcára, Dani Alves szerint a klub nem törődik egykori legendás játékosaival. Neville pedig ezek után felhívta a figyelmet, jelenlegi spílereivel is elfogadhatatlan módon bánik a Barcelona. A hírek szerint ugyanis a katalánok anélkül szerettek volna továbbadni Frenkie de Jongon, hogy ezt a középpályás tudtára adták volna, ám hiába egyezett meg állítólag egymással az átigazolásról Barca és a Manchester United, a holland nem akar távozni. A klub ezért felkínálta neki a lehetőséget a maradásra, de csak abban az esetben, ha belemegy, hogy a fizetését négymillió euróval lecsökkentik. De Jong eladása nem szakmai, hanem gazdasági döntés lenne, Neville emiatt ismét kibukott a közösségi oldalain:

– De Jongnak érdemes lenne megfontolnia, hogy jogi lépéseket tegyen a Barcelona ellen, és a többi játékosnak is mellé kellene állnia. A klub elképesztő összegeket költ új futballistákra, miközben a már szerződéssel rendelkező játékosait nem fizeti ki. Ez erkölcstelen és sértő is egyben. A FIFPRO-nak (a profi labdarúgók nemzetközi szakszervezete – a szerk.) közbe kellene lépnie és megálljt parancsolni a zaklatásoknak – írta Twitteren.

A napokban a Barcelona elnöke is megszólalt a holland középpályás ügyében: – Ő a mi játékosunk, nagyon kedveljük őt. Érkezett néhány ajánlat Frenkiért, de mi egyelőre egyet sem fogadtunk el. Szeretnénk egyeztetni vele, és kideríteni, hogy mit akar. Tisztáznunk kell a jelenlegi helyzetet – húzta alá Joan Laporta.

Xavi, a katalán csapat vezetőedzője konkrét neveket nem mondott, de elmondása szerint a létszámfelettivé váló futballistáknak nincs maradásuk: – Megoldást kell találnunk. Én már tisztáztam velük a helyzetet, és azon vagyunk, hogy segítsünk nekik. Tudnak róla, hogy a távozásuk elkerülhetetlen, így most csapat és más megoldás után nézhetnek.