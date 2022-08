Az igazság győzelme után Pat Cortina a bónuszt kívánja

– Pat Cortina folyamatosan arra hívta fel a figyelmünket, hogy túl nagyok a hullámvölgyek a játékunkban. Amikor megvertük Németországot, azt hangsúlyozta, ne örüljünk túlságosan, a csehek elleni sima vereség után pedig azt, ne is búslakodjunk a kelleténél jobban. A dánok ellen jobbak voltunk, szerencsétlenül kaptunk ki, ezért is nagy dolog, hogy utána a svédek ellen jól játszottunk. Ahogy a szövetségi kapitányunk kérte, kiegyensúlyozottan – beszélt a csapat útját kísérő érzelmi hullámvasútról a magyar válogatott csapatkapitánya, Gasparics Fanni a nemzetközi szövetség, az IIHF honlapjának nyilatkozva.

Pat Cortina is ennek szellemében értékelt.

– Harcoltunk, az biztos. A lányok elképesztő munkát végeztek, felálltak az előző napi csalódottságból, és mentálisan erősek voltak, készen álltak ilyen erőfeszítést tenni a jégen. Nagyon büszke vagyok rájuk, arra, hogy milyen keményen dolgoztak. Ha bármikor is megfordult volna a fejemben, hogy jó döntést hoztam, amikor tavasszal visszatértem, most teljesen tovaszállt. Védekezésben stabilak voltak, lőttünk egy emberelőnyös gólt, és talán lehetett volna több is, de ez a realitás, a többi együttes erősebb, legalább olyan szervezett, mint a mi csapatunk. Ha ezt megértjük, harcolunk tovább, és megtaláljuk az utat, az segíti a folyamatot – beszélt a szövetségi kapitány a meccsről a magyar szövetség honlapján. A szavaihoz, a visszatéréséhez adalék, hogy 2019-ben szintén az ő irányításával jutott fel hazai pályán a magyar válogatott, ami után viszont ő távozott.