Gól, gólpassz, súlyos sérülés és klubváltás tette érdekessé a légió napjait

Sajnos fogy a nemzetközi porondon még vitézkedő magyar légiósok száma, ám szerencsére azért akad még bőven, akinek lehet szurkolni. A legtöbb honfitársunkat a selejtezők időszakában a szlovákiai Dunaszerdahelyen találjuk, ahol a DAC a román FCSB-t fogadta az Európa-Konferencia-liga sorozatában, és bár jól játszott, egy közeli védhetetlen lövéssel a vendégek nyertek 1-0-ra. Az összecsapást 12400 fő (közel teltház) tekintette meg, a hazai csapatban Veszelinov Dániel, Balogh Norbert és Szánthó Regő a kezdőben kapott helyet, míg Kalmár Zsolt csereként lépett pályára. Szendrei Ákos és Hahn János sérülés miatt nem volt a DAC keretében, a visszavágót jövő csütörtökön rendezik Bukarestben.

A Dunaszerdahely vasárnap a Podbrezová vendége volt a Fortuna-ligában, és 0-0-és döntetlent játszott. Kalmár Zsolt vezette ki a pályára a társakat, a dunaszerdahelyi csapatkapitány a sérülése miatt 494 nap kihagyás után szerepelt ismét a kezdőben, az első félidőt végigjátszotta, a szünetben Balogh Norbert állt be a helyére. Szánthó Regő a 61. perctől játszott, Veszelinov Dániel, Szendrei Ákos és Hahn János nem lépett pályára.

Még mindig Szlovákiában maradva a DAC gyenge szereplése mellett rossz hír az is, hogy Holman Dávid ismét súlyos sérülést szenvedett. Edzés közben megroppant a térde, és a vizsgálatok kimutatták, elszakadt a jobb lábában a keresztszalag, augusztus 15-én Bécsben operálják meg. Ez nagy balszerencse, hiszen 2021. július 8-án a bal lábában szenvedett hasonló sérülést, szintén edzésen a pozsonyi Slovan Bratislava futballistája.

Ugyancsak az EKL-ben próbálhat szerencsét a svájci Basel is, amely a dán Bröndby vendégeként kikapott 1-0-ra, Szalai Ádám a 83. percben állt be, sokat nem tehetett már hozzá a mérkőzéshez. Vasárnap a bajnokságban a Basel a Young Boyst fogadta, gól nem esett, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig ezúttal a 75. percben kapott rövid lehetőséget. Svájcnál maradva jó hír, hogy Bolla Bendegúz győztes csapat tagja volt, ráadásul a Grasshoppers kétgólos hátrányból felállva zsebelte be a három pontot a St. Gallen ellen a negyedik fordulóban.