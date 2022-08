Kiderült, miért lesz nehéz a Fradinak az ír bajnok ellen

– Természetesen továbbra is fáj a BL-búcsú, az egy csalódás volt. Nagy vágyunk volt, hogy újra a Bajnokok Ligájában szerepelhessünk, de pont ez a labdarúgásnak a szépsége, nagyon gyorsan jön a következő feladat. Ez a nagy kihívás is ilyenkor, hogy a játékosok fejben milyen gyorsan tudják feldolgozni és az új feladatokra koncentrálni. Egészen novemberig sorozatban jönnek a találkozók, nagyon nehéz az edzéseken hibákat korrigálni, emiatt kiemelten fontos, hogy a játékosok mentálisan a lehető legjobb állapotban legyenek, és az ilyen kudarcokból is gyorsan fel tudjunk állni