Majdnem felállt az Újpest háromgólos hátrányból, centiken múlt

Az NB I 5. fordulóját az Újpest–Paks találkozó nyitotta, a tabella utolsó, 12. helyezettje a negyediket fogadta, de az elhalasztott mérkőzések miatt péntekig mindkét együttes csak három találkozón jutott túl. Az Újpest mindenesetre még nem nyert meccset, két döntetlent hozott össze, és legutóbb az egy pont otthon a ZTE ellen is csak úgy jött össze neki, hogy Junior Tallo a 93. percben egyenlített 1-1-re.

A lila-fehérek a forduló előtt ötpontos paksiak ellen is hátrányba kerültek. A 7. percben Haraszti Zsolt bal oldali szögletét Szabó János jól csúsztatta meg a rövid saroknál, a túlsó kapufánál pedig az egykori újpesti Windecker József Branko Pauljevicset megelőzve közelről a kapu bal sarkába fejelte (0-1). Windecker 2015 és 2018 között volt a fővárosiak játékosa, és most nem ünnepelte a gólját. A 25. percben Csongvai Áron 25 méteres szabadrúgását a paksiak kapusa, Nagy Gergely a jobb felső sarokból piszkálta ki, ez nagy bravúr volt, a labda a sorfalon még irányt is változtatott. A hálóőr rosszul fogott talajt, megsérült, s ugyan maradt a pályán, a második félidőre Rácz Gergő váltotta.

Az Újpest a második játékrészt is rosszul kezdte, igaz, azt a VAR szúrta ki, hogy Pauljevics a 16-osan belül az alapvonalnál elkaszálta Szabó Bálintot, amikor a labda már ott sem volt. Káprály Mihály játékvezető kiment megnézni a videót, majd megítélte a büntetőt, Varga Barnabás pedig az 51. percben a kapu közepébe emelte a labdát (0-2). Az 56. percben már három góllal vezetett a Paks, a hazai védelem nem tudott felszabadítai, Abdoulaye Diaby az ötösről középre fejelte ki a labdát, Papp Kristóf pedig tíz méterről bevágta (0-3). A 66. percben aztán Diabynak sokkal jobban sikerült egy fejese, ugyanis egy szöglet után szépített (1-3). A hazaiakhoz a 75. percben beállt a csütörtökön szerződtetett elefántcsontparti Fernand Gouré, aki egy perc múlva ez első labdaérintéséből gólt szerzett: Simon Krisztián jobbról emelt a kapu elé, Diaby kifejelte a labdát Rácz kezei közül, Gouré pedig három méterről az üres kapuba bólintotta (2-3). Az Újpest nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekébem, de nem járt sikerrel, ami nagyon kevésen múlt, mert a 93. percben Gouré fordulásból a kapufát találta el. A Paks 3-2-re győzött, és a tabellán feljött a második helyre.

A forduló rangadóján vasárnap az éllovas Kisvárda (4 meccsen 8 pont) a kilencedik Mol Fehérvárt (3 meccesn 3 pont) fogadja; sz előző szezon második helyezettje látja vendégül a negyediket. Mindkét gárda a Konferencia-liga selejtezőjében kezdte az idényt, a Kisvárda története első nemzetközi megmérettetését a harmadik fordulóban fejezte be a norvég Molde ellen, a fehérváriak pedig csütörtökön a csoportkörbe jutásáért vívott párharcban véreztek el a Köln ellen 3-0-s hazai vereséggel. A mezőnyben egyedüliként százszázalékos, de még csak két mérkőzést játszó, és a tabellán így is második, címvédő Ferencváros – amely az Európa-ligában bejutott a csoportkörbe – ugyancsak vasárnap a Budapest Honvédot (8.) fogadja. Az újoncok közül a veretlen Kecskemét (4.) ma a Zalaegerszeget (7.) látja vendégül, a Vasas (10.) Mezőkövesdre (6.) látogat.



NB I 5. forduló:

Újpest FC–Paksi FC 2-3 (0-1)

szombaton játsszák:

Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC 15.30

Kecskeméti TE–ZTE FC 17.30

Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 19.45

vasárnap játsszák:

Kisvárda Master Good–Mol Fehérvár FC 14.30

Ferencvárosi TC–Budapest Honvéd 17.30

Az NB I állása:

1. Kisvárda 4 2 2 – 10-6 8

2. Paks 4 2 2 – 10-7 8

3. Ferencváros 2 2 – – 5-0 6

4. Kecskemét 4 1 3 – 3-2 6

5. Puskás Akadémia 4 2 1 4-3 5

6. Mezőkövesd 4 1 1 2 7-8 4

7. Zalaegerszeg 3 1 1 1 3-4 4

8. Honvéd 4 1 1 2 5-9 4

9. Fehérvár 3 1 – 2 4-6 3

10. Vasas 4 – 3 1 4-5 3

11. Debrecen 4 – 3 1 6-8 3

12. Újpest 4 – 2 2 4-7 2

Borítókép: Varga Barnabás öröme, miután 11-esből betalált. A végén is a paksiak örülhettek (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)