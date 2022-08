Most ne kritizálják Kovács Zsófiát azért, mert megnyerte az Eb-t! + videó

A müncheni multisport Európa-bajnokság keretében belül rendezett női torna Eb-n formabontó lett a női ugrás eredményhirdetése. A döntő két súlyos sérülést is hozott, az egyik peches tornásznő, az olasz Asia D’Amato azonban így is megszerezte az ezüstérmet. A dobogóra azonban nem tudott felállni, helyette az edzője lépett fel, és az érmesek megszokott képein is ott feszített az úriember a győztes Kovács Zsófia és a bronzérmes francia Aline Friess mellett.

Fotó: European Gymnastics

A 22 éves dunaújvárosi versenyző pályafutása harmadik Eb-aranyát szerezte. A 2020-es törökországi, mersini kontinensbajnokságon ugrásban és felemás korláton is győzött, de akkor a koronavírus-járvány miatt erősen tartalékos volt a mezőny. Most viszont csak az orosz és a fehérorosz tornásznők hiányoztak.

– Nagyon-nagyon örülök, hogy 2020 után ismét sikerült megnyernem az ugrást. Előző napon este a lefekvéskor még bennem volt, hogy az első helyen jutottam be a döntőbe, és jó lenne megtartani ezt a pozíciót, de a versenyre ezt már elengedtem, nem volt teher számomra. Még nem vettem részt ilyen szerdöntőben, ahol ennyi sérülés volt. Próbáltam elterelni a gondolataimat, azonnal hátat is fordítottam, és elkezdtem melegíteni. Nincs a figyelemelterelésre külön módszerem, egyszerűen csak nem néztem a többieket, hanem magammal foglalkoztam. Az jó volt, hogy a bírók odajöttek és mondták, melegítésképpen ugorhatunk kettőt, így mindenki megnyugodott. Csak arra koncentráltam, hogy két szép, pontos ugrást mutassak be. A dobogó tetején majdnem elsírtam magam a himnusznál, az egy fantasztikus élmény volt, és nagyon jól esett az is, hogy a többiek kijöttek szurkolni. Végig hallottam őket, felejthetetlen élmény volt, nagyon köszönöm mindenkinek. Ennek az éremnek kiemelt helye lesz! – fogalmazott Kovács Zsófia, aki ugrásban a magyar tornasport első kétszeres Európa-bajnoka lett.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Draskóczy Imre női szövetségi kapitány a következőket nyilatkozta:

– Nagyon büszkék vagyunk Zsófira, amilyen idegállapotban, amilyen teljesítményt nyújtott ugrásban. Sportemberi tekintetében is kiemelkedő volt, hiszen húsz percig állt a verseny, újra kellett melegítenie, így kellett teljesítenie.

Trenka János, Kovács Zsófia edzője kitért arra, is hogy tanítványa az ugrás után a talajdöntőben hibázott, így ott be kellett érnie a nyolcadik hellyel; korábban pedig a selejtezőben felemás korláton rontott, így kedvenc szerén nem lehetett ott a döntőben.

– Zsófi talajgyakorlatban sok új elem volt, az olimpiához képest öt tizeddel nehezebb. Látszik, hogy ez az elitbe tartozik. Nem mondom, hogy benne volt a hibázás lehetősége, mert Zsófi jól melegített, de ha valami még friss, akkor becsúszhat rontás, és így történt. Tudom, hogy a jövőben Zsófi tökéletesíteni fogja ezt a gyakorlatát is. Az ugrást, gondolom, nem kell megmagyarázni. Az a korai bánat, ami a selejtező után volt, most csillapodott. Több arannyal is hazamehettünk volna, de legalább egyet kaptunk. Reméljük, hogy a jövőben még megszerezzük a többit, akár még nagyobb versenyen is.

Magyar Zoltán, Magyar Tornaszövetség elnöke, a lólengés kétszeres olimpiai bajnoka így összegzett:

– A magyar női torna hihetetlenül sokat lépett előre, gyakorlaterősségben, edzettségben, nagyon sok mindenben. Egy dolog van, és ezzel foglalkozzunk kell: a magabiztossággal. A sportban nincs „ha”, meg „volna”, de három-négy érmet is szerethettünk volna. Ám nagyon sok rontásunk volt. Innen viszont sokkal könnyebb előre menni, mint amikor még nincs anyagerő, nem megfelelő a kivitel, nincsenek összekötő elemek. Van egy mondás, hogy az aranyérem mindent visz, ez így is van, az Eb-aranynak borzasztóan örülünk. Nagyon boldogok vagyunk, de Zsófiban még maradt is eredmény.

Couldn't be happier for Zsofia Kovacs 🤩 Huge first DTY (14,200) and second good vault too!

13,933 average currently first!!!!! pic.twitter.com/d1NY5GggMS — Liviefromparis 🇫🇷🤸‍♀️🤸‍♀️ (@ILoovEnglish) August 14, 2022

Altorjai Sándor, a Magyar Tornaszövetség főtitkára, delegációvezető többek között arra is utalt, hogy Kovács Zsófia 2020-as Eb-győzelmei után sokan azt emelték ki, hogy a dunaújvárosi tornásznő tartalékos mezőnyben szerezte az aranyérmeit: – Zsófi két kiváló ugrást hajtott végre, ez ismét szuper teljesítmény volt egy magyar versenyzőtől. Remélem, hogy most elég nemzet indult az Eb-n ahhoz, hogy felhőtlenül örülhessünk, és ezt senki nem fogja kritizálni…

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A müncheni multisport Európa-bajnokságon a női torna Eb után jön a férfi Eb. Kovács István szövetségi kapitány döntése értelmében csapatunkat Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs és Kardos Botond alkotja. A kvalifikáció ugyanúgy zajlik majd, mint a nőknél: a selejtező alapján hirdetik az egyéni összetett eredményét, továbbá az itt elért pontszámok alapján alakítják ki a szerenkénti és a csapatdöntőket is. A lebonyolítás is 5-4-3-as rendszerben zajlik: csapatonként az öt főből négy tornász mehet fel minden szerre, és a legjobb három pontszámot veszik alapul. A csapatfináléba a legjobb nyolc nemzet kerül be, ahol már csak három tornász mutathatja be gyakorlatát egy szeren, és mind a három eredmény számít.

– A csapattal szemben elvárás, hogy a legjobb tizenhárom nemzet közé kerüljünk, hiszen az automatikus kvalifikációt jelent az idei világbajnokságra. A többit majd ott kint meglátjuk, a szerleosztást is csak a pódiumedzés után hirdetjük ki. A múlt héten kedden és csütörtökön is volt szólítás itthon, a fiúk jól bemutatták a gyakorlatokat – nyilatkozta a mai elutazás előtt Kovács István.

Borítókép: Kovács Zsófia immár háromszoros Európa-bajnok (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)