Drámák és hordágyak után Kovács Zsófia aranyérmes a torna Eb-n! + videó

A 2020-as törökországi, Mersinben rendezett Európa-bajnokságon ugrásban és felemás korláton egyaránt aranyérmet szerzett Kovács Zsófia most Münchenben az első helyen került be az ugrás döntőjébe. A 22 éves dunaújvárosi versenyző a csütörtöki selejtezőben 13,816-os pontszámot kapott – ennyi lett a két ugrásának az átlaga. Mögötte így nézett ki a sorrend: Jessica Gadirova (brit) 13,699; Asia D’Amato (olasz) 13,683; Aline Friess (francia) 13,616; Lisa Vaelen (belga) 13,616; Valentina Georgieva (bolgár) 13,433; Camille Rasmussen (dán) 13,366; Lihie Raz (13,266). Az izraeli versenyző a selejtező utolsó csoportjának a végén csúszott be nyolcadikként a döntőbe, és ez számunkra bosszantó volt, mert Bácskay Csengét (13,200) szorította ki onnan.

Kovács Zsófia két ugrása 5,00-ös és 4,60-os erősségű, a brit tornásznőé 5,00-és 4,80-as, az olaszé is 5,00-ös és 4,80-as. A franciának az első 5,40-es, de a második csak 4,40-es. Kovács első ugrása Jurcsenko-szuplé dupla csavarral, a második kézenátfordulás nyújtott testű másfél szaltó előre fél fordulattal.

A fináléban Friess kezdett, 13,599-es pontszám került a neve mellé, Raz két ugrásának az átlaga 13,016 lett. Harmadiknak D’Amatót szólították, aki a második ugrása után az érkezéskor a bokájához kapott, megsérült, és még a könnyei is eleredtek. De 13,716-tal az első helyre került. Gadirovát 13,433-ra értékelték, és nála is eltörött a mécses. Ő nem sérült meg, azonban második gyakorlatának a kiinduló pontszámát a zsűri lejjebb vitte, nem fogadta el nyújtott testűnek az ugrását. Georgieva az első ugrásánál megsérült, neki is hordágy kellett, de azon az olasz lány feküdt, egy másikat kellett szerezni – volt dráma bőven a döntőben! Ekkor következett volna Kovács Zsófia, aki várakozni kényszerült, így nem volt könnyű helyzetben. A versenyt másodszor is félbeszakították, most jóval hosszabb időre, az ápolást egy paravánnal eltakarták, Georgievát sokáig nem tudták szállítható állapotba hozni.

Miután ez negyedóra után megtörtént, a még hátralevő három versenyző lehetőséget kapott, hogy újra melegítsen. Kovács Zsófián nem látszott a feszültség, a bemelegítő két ugrása is szépen sikerült; a versenybe számító kettő pedig még szebben. Az elsőre 14,200-at, a másodikra 13,666-ot kapott, az érvényes, 13,933-mal pedig az első helyre került. Jobbra értékelték, mint a selejtezőben, a bal kezével a levegőbe csapott; ő is érezhette, hogy ebből Eb-arany lesz.

S az is lett, Rasmussen 13,383-mal, Vaelen 13,583-mal zárt; Kovács Zsófia nagy fölénnyel nyerte meg az Európa-bajnokságot! Ő is elsírta magát, de ezek örömkönnyek voltak!

Versenyzőnk a folytatásban a talaj döntőjében is érdekelt, ide a hatodik helyen kvalifikálta magát.

Ugrás:

1. Kovács Zsófia 13,933 pont

2. Asia D'Amato (Olaszország) 13,716

3. Aline Friess (Franciaország) 13,599

A Szabó Bence, Furkó Kálmán egység címét megvédve aranyérmet szerzett könnyűsúlyú kettesben a müncheni multisport Európa-bajnokság evezős versenyén. Az olimpiai programban nem szereplő versenyszámra ezúttal is három egység nevezett – csakúgy, mint egy évvel ezelőtt az olaszországi Varesében –, így a magyarok éremszerzése biztosnak volt tekinthető. Az egység pénteken megnyerte a pályabeosztó előfutamot, majd a fináléban ismét gyorsabbnak bizonyult a török és a szlovén riválisnál, utcahosszal nyerte a futamot. A sportági versenyek zárónapján további három magyar hajó szállt vízre, mindegyik a B döntőben: összesítésben a Galambos Péter, Tamás Bence könnyűsúlyú kétpár a kilencedik, az egypárban érdekelt Pétervári-Molnár Bendegúz 10., a Bácskai Máté, Szabó Márton kétpár pedig a 11. helyet szerezte meg.

