Puskás Ferenc idejében ilyen megoldás szóba sem jöhetett

A Szuperkupa a kezdeti kiegyensúlyozott mérleg után egyébként is egyre inkább a BL-győztesek diadalmenetéről szól: amióta Európa-ligának hívják a második számú sorozatot, annak bajnokai közül csak egy klub elhódítani a Szuperkupát is, igaz, az Atlético Madridnak ez mindhárom fellépésekor (2010, 2012, 2018) sikerült, legutóbb éppen a Real Madrid ellen. A spanyolok emellett még óvatosságra intheti, hogy a Frankfurt az El-menetelés során a Barcelonát is legyőzte, ráadásul nyáron megszerzett egy labdarúgót, aki a Szuperkupa-meccsnél sokkal fontosabb találkozót, világbajnoki finálét döntött el góljával: Mario Götze a holland PSV-ből tért vissza a Bundesligába.

Ha az idei Real–Eintracht meccset nem is emlegetik majd a valaha volt legjobb futballmeccsek között, mint a két egyesület hatvankét évvel korábbi összecsapását, olyan szempontból mindenképpen futballtörténelmi jelentőségű lesz a Szuperkupa-meccs, amely szóba sem jöhetett Puskásék idejében.

Bemutatkozik ugyanis a legújabb, játékvezetőket segítő technológia, a félautomata lesdetektor.

A háttérben a teljes tavalyi BL-idényben tesztelték már a rendszert, amely a labdában elhelyezett szenzor és a stadion tetejére szerelt kamerák segítségével minden korábbinál pontosabban és gyorsabban jelzi majd a leshelyzetet a VAR-szobában ülő bírók számára. A technológiát láthatjuk majd a Bajnokok Ligája csoportkörében és az év végi, katari világbajnokságon is, és ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor a leshelyzetek megállapításának terhe szinte teljesen lekerül a pályán dolgozó játékvezetői csapatról.

Európai Szuperkupa Real Madrid–Eintracht Frankfurt 21.00 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: Lesz-e újra oka az örömre a Real Madridnak? (Fotó: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez)