„Könnyű a Reallal nyerni” – Ancelotti Zidane-t is lepipálta

– A támadóharmadból gyakran fölöslegesen elé íveltük a labdát, ennek nem sok értelme volt. Több időt akartunk eltölteni a térfelükön, de ha a Real Madrid túlságosan is mélyre visszahúzódik, akkor veszélyes kontrákat vezet. Sok mindent jól csináltunk ezen a meccsen, de ez kevés volt, el kell fogadnunk – elemezte a mérkőzést szakmai szemmel.

A meccs hőse Thibait Courtois igyekezett kihasználni a pillanat varázsát.

– A pályafutásomnak már kellett egy döntős siker, hogy még jobban tiszteljék a nevem. Nagyon boldog vagyok, és büszke a csapat teljesítményére. A világ legjobb csapatait győztük le. A City és a Liverpool is hihetetlen volt ebben az idényben, utóbbi nagyszerűen játszott most is, de kihasználtuk az esélyünket. Nagyon élveztem az egész szezont. Az első védések után kezdtem el igazán koncentrálni, kivédtem Mané ziccerét, aztán Szalah lövését. Ma senkinek sem hagytam megakadályozni, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját.

Az egész idényt tekintve persze Karim Benzema volt a Real legfontosabb játékosa, aki 15 góllal egyben a BL mostani kiírásának a gólkirálya, ebből 10-et ráadásul az egyenes kieséses szakaszban szerzett.

– Nagyon boldog és büszke vagyok erre a csapatra. Megérdemelten szereztünk két trófeát idén. Nehéz meccs volt, de a Bajnokok Ligájában minden meccs az, különösen a döntőben. Nagyon sokat jelent számomra, hogy itt a hazámban nyerhettem újabb Bajnokok Ligáját – mondta Karim Benzema.

Bajnokok Ligája-döntő, 2022 Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0)

Saint-Denis (Párizs), Stade de France, 80 000 néző. V: Turpin (francia)

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Thiago Alcántara (Firmino, 77.), J. Henderson (N. Keita, 77.) – Szalah, Mané, Luis Díaz (Diogo Jota, 65.). Menedzser: Jürgen Klopp

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Éder Militao, Alaba, F. Mendy – Kroos, Casemiro, Modric (Ceballos, 90.) – F. Valverde (Camavinga, 86.), Benzema, Vinícius Júnior (Rodrygo, 90+3.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Vinícius Júnior (59.)

Borítókép: A Real Madrid így ünnepelt (Fotó: AFP)