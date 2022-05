Kapusa nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Real Madridnak

Nagy nehezen kezdődött el a Bajnokok Ligája döntője. Hogy a liverpooli drukkerek, a szervezők, esetleg mindannyian okozták-e a káoszt, azt nehéz megmondani, természetesen mindenki a másikra mutogat.

A kezdőcsapatokat illetően is volt némi zűrzavar: Thiago Alcantarának az első bemelegítés során gondja akadt, a csúszás miatt beiktatott másodiknál viszont már rendben volt, így mégsem kellett helyette beugrania a kezdőcsapatba Naby Keitának. Thiago azért küzdött, hogy Clarence Seedorf után a második labdarúgó legyen, aki három különböző csapattal is megnyeri a Bajnokok Ligáját – a holland Fabio Cannavaro társaságában nézte a döntőt, de ott volt a stadionban Zinédine Zidane, a brazil Ronaldo, Raúl González, Ian Rush és Rafael Nadal is.