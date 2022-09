A vb nyitónapján a magyar válogatott is pályára lép, Dzsudzsák Balázzsal

A magyar válogatott a Nemzetek Ligája C divíziójában szereplő együttesek ellen zárja a 2022-es évet. Első ellenfelünk, Luxemburg jelenleg Törökország mögött a második helyen áll csoportjában, megelőzve a Feröer-szigeteket és Litvániát. A luxemburgi válogatottból több labdarúgó is a Bundesligában játszik, de a Szpartak Moszkvában és a holland bajnokságban is szerepel játékos a keretből.

Legutóbb 2017. november 9-én játszottunk Luxemburg ellen. Az akkori, szintén idegenbeli mérkőzésről nincsenek jó emlékeink: 2-1-es vereséget szenvedtünk, gólunkat Nikolics Nemanja szerezte. Az akkori csapatból, melyet megbízott szakvezetőként Szélesi Zoltán irányított, ma már csak Nagy Ádám és Sallai Roland tagja a válogatott keretének. A luxemburgi válogatott szövetségi kapitánya, Luc Holtz viszont már 2010 augusztusa óta irányítja november 17-i ellenfelünket. A november 17-i találkozó lesz a tizenkettedik mérkőzésünk Luxemburg ellen, és a legutóbbi összecsapás kivételével mindig győztünk.

A görögökkel legutóbb négy évvel ezelőtt mérkőztünk meg, a Nemzetek Ligája első kiírásában, a C ligában ők voltak az egyik csoportellenfeleink. Akkor már Marco Rossi irányította a válogatottat, amely 2018. szeptember 11-én, hazai pályán Sallai Roland és Kleinheisler László góljaival 2-1-re győzött, október 12-én pedig 1-0-ra alulmaradt Görögországban. A vereség ellenére Marco Rossi sokáig utóbbi mérkőzést tartotta az általa irányított csapat legjobb meccsének. Érdekesség, hogy a görögökkel a 2008-as és a 2016-os Európa-bajnokság selejtezőiben is azonos csoportba sorsolták a magyar válogatottat.

A görögök jelenleg a Nemzetek Ligája C divíziójában két mérkőzéssel a csoportkör vége előtt hatpontos előnnyel vezetik a négyest, amelyben Koszovó, Észak-Írország és Ciprus található még. Játékosaik többségében az angol, a német, a holland, a török és a görög bajnokságban játszanak. Görögország ellen eddig 21 alkalommal léptünk pályára, ebből öt alkalommal nyertünk, hatszor játszottunk döntetlent és tíz alkalommal kikaptunk.

– Minden évben kevés időt tud együtt tölteni a csapat, mivel roppant sűrű a klubcsapatok programja itthon és külföldön egyaránt, ezért minden egyes együtt töltött plusz nap kiemelt jelentőséggel bír. Ebből a szempontból is fontos lesz a novemberi összetartás, illetve kitűnő lehetőséget nyújt arra is, hogy lehetőséget adjunk azoknak a fiataloknak, akik egy ideje már kopogtatnak a férfi A válogatott ajtaján, és amennyiben továbbra is megfelelően dolgoznak és teljesítenek, hamarosan rendszeres kerettagok lehetnek. Szeretnénk lemérni, hogy mire képesek, és hol tartanak nemzetközi szinten a felnőtt válogatottak mezőnyében – mondta az Mlsz.hu-nak Marco Rossi.

A november 20-i, görögök elleni találkozó egybeesik a 2022-es katari világbajnokság első napjával. A nyitómeccs vasárnap az A csoportban a Katar–Ecuador találkozó lesz. A világbajnokság nyitómérkőzésének napján azért lehet felkészülési mérkőzéseket rendezni, mert a FIFA utólag hozta egy nappal előbbre a vb első mérkőzését.

A Nemzeti Sport információi szerint – amelyet a Magyar Labdarúgó-szövetséghez közeli források is megerősítettek a sportnapilapnak – a 108-szoros válogatott Dzsudzsák Balázs pályára lép a görögök ellen, így egyedüli válogatottsági rekorder lesz.