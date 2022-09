Kimmich szerint a magyar válogatott ritka képességgel rendelkezik

– Nyilvánvalóan jobban állnánk, ha nemcsak egy mérkőzésen győzünk az eddigiek közül, de összességében azért jó irányba tartunk. Ha megnyernénk a Nemzetek Ligáját, erős üzenet lenne. Kezdetben mindenki túl bonyolultnak tartotta ezt a sorozatot, nem is tálalták túl jól, de úgy érzem, ma már minden résztvevő örül neki. A mi idei fő célunk természetesen a világbajnokság, ott szeretnénk sikeresek lenni, de a Nemzetek Ligája nagyon is alkalmas arra, hogy feltöltődjünk önbizalommal, ezért ezt a sorozatot is sikerrel szeretnénk lezárni.

Ha Németország a két hátra lévő mérkőzését megnyeri, előbb pénteken Lipcsében Magyarország ellen, majd Angliában is megszerzi a három pontot, akkor biztosan a csoport élén végez. Mint ismeretes, a magyar csapat számára is fontos az eredmény, hiszen ha győz, akkor már mindenféleképpen benn marad az A ligában, de még a döntetlen is gyakorlatilag ezt a bravúrt jelentené. Tegyük hozzá: a bennmaradás vereség esetén is összejöhet, ehhez az kell, hogy az angolok az olaszok vagy a németek ellen legalább egyszer ne nyerjenek.

Borítókép: Joshua Kimmich a jelek szerint kicsit tart a magyaroktól (Fotó: Federico Gambarini)