Szalay közel két év után vezet ismét, rögtön a sivatagban kezdi újra

Az előző két évhez képest új útvonalon, az Atlanti-óceán partszakaszát követve versenyez október első hetében a Marokkó-rali mezőnye, amely Agadirból rajtol, és négy tábort érint, mielőtt visszatér a kiindulópontra – 2316 kilométer megtétele után (ebből 1575 km a mért szakaszok hossza). A homok és a navigáció játssza majd a főszerepet a Dakar-rali főpróbájának szánt viadalon – s ezt az amatőr és a gyári versenyzők egyaránt kihasználják.

– A Marokkói Királyság igazán változatos területekkel várja a versenyzőket, itt a Dakar szinte minden eleme megtalálható – nyilatkozta David Castera, aki pontosan tudja, miről beszél, hiszen a Dakar útvonalát is ő állítja össze. – A tervezésénél szem előtt tartottam, hogy mi vár a versenyzőkre néhány hónappal később a Dakaron, és arra szerettem volna felkészíteni őket. A navigáció és a homok nagy szerepet kap a viadalon, amely az eddigieknél sokkal vadabb, a terepralisok által kevésbé ismert területeken zajlik majd.

A táborok helyszíneit viszont jól ismerik majd azok, akik már az afrikai Dakarokon is ott voltak, hiszen Tan Tan és Ayoun egyaránt vendégül látta a legendás sivatagi show résztvevőit.

– Marokkónak ez a része mindig is hatalmas feladatot jelentett a versenyzőknek – emlékszem, az afrikai Dakarokon mennyit szenvedtünk Tan Tan környékén – mondta Szalay Balázs, aki 1996 és 2007 között kilenc afrikai Dakaron állt rajthoz. – Ha a terep nem is lesz ismerős, mivel a hírek szerint teljesen új az útvonal, a pályák nehézségi fokával legalább tökéletesen tisztában vagyunk. De nem is baj, hogy nehezek lesznek a körülmények, hiszen mindenképp egy ütős versenyen akartuk kipróbálni az új autót, amely egy kicsit rövidült, teljesen új vázat és karosszériaelemeket kapott, javítottuk a kilátást, és átalakítottuk a futóművet. A verseny előtt két hosszabb tesztünk is volt, az elsőt egy féltengelytöréssel hoztuk le, a másodikat viszont már százszázalékos igénybevétel mellett is tökéletesen bírta a technika. Száz indulónál az elvárásaink nem lehetnek túl magasak, az első húszba bekerülni is jó eredmény lenne, de titkon ennél jobb eredményben reménykedem.

Bunkoczi Lászlónak nem csupán azért lesz nehéz dolga, mert a hírek szerint nagyon navigációigényesek lesznek a marokkói pályák, hanem azért is, mert most, élesben ismerkedik majd meg a digitális navigációval.

– A legnagyobb kihívást valószínűleg az jelenti majd, hogy ilyen hosszú szünet után miként leszünk képesek újra felvenni a ritmust, mert hiába mentem én a raliban folyamatosan, a sivatag egészen más, arról nem beszélve, hogy Balázs egyáltalán nem versenyzett majdnem két éve – mondta Bunkoczi. – A legfontosabb, hogy ne görcsöljünk, hanem próbáljuk jó élményként megélni ezt a viadalt. Mert ahogy elnéztem, itt már a célba érkezés is nagy fegyvertény lesz, így a helyezés engem személy szerint nem is nagyon érdekel. Ezek a pályák a mezőny nagy részének, így nekünk is ismeretlenek lesznek, nehezítve azzal, hogy még sohasem versenyeztem a digitális navigációval, amit remélhetőleg lesz alkalmam kipróbálni a teszten. Egy biztos: lesz feladat bőven…

Ami a mezőnyt illeti, a Szalay Dakar Team tájékoztatása szerint az előzetes nevezések szerint 140 motoros, 100 autós páros és kilenc kamionos egység áll rajthoz a viadalon, ami az autós és a kamionos kategóriában meghaladja a tavalyit. Az adminisztratív és technikai átvételre szeptember 30-án és október 1-jén kerül sor – és a verseny előtt lehetőség van egy tesztre is.

Az autósoknál az első terepralis világbajnoki címért folyó versenyben fej fej mellett halad a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) és a háromszoros Dakar-győztes Nasszer al-Attijah (Totoya Gazoo Racing) – a francia versenyző előnye mindössze egy pont az összetettben. És ha ez még nem lenne elég, január óta először versenyez teljes felállásban az Audi: Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz és Mattias Ekström bemutatja az Evo2-es Q e-tront is.

Borítókép: Szalay Balázs 1996 és 2007 között kilenc afrikai Dakaron állt rajthoz, s mint mondja, Marokkó mindig nagy kihívást jelentett (Fotó: Szalay Dakar Team/DPPI/Antonin Vincent)