A Red Bullnak még van miért hajtania, Hamilton a filmipart hódítja meg

Hamilton Hollywoodban A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) talán már részben az F1 utáni életére készül, mert a 37 éves pilóta egyre több, a sportágon kívüli projektbe száll be. A brit korábban az NFL-ben szereplő Denver Broncos amerikaifutball-klub részvényeiből vásárolt, most pedig a filmipar felé vette az irányt, és Dawn Apollo Films elnevezéssel produkciós céget hozott létre. A háttérben ráadásul több film munkálatai is zajlanak már: az egyik a Formula–1-ről szól majd, és az Oscar-díjas Brad Pitt lesz a főszereplője, a másik egy dokumentumfilm Hamiltonnak a hét vb-címig vezető útjáról. Az alkotások várhatóan 2023 végén, 2024 elején lesznek láthatóak a nagyközönség számára.