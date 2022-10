Csoda Iváncsán, az NB III-csapat kiejtette a Fradit a Magyar Kupából!

Az Iváncsa az NB III Közép csoportjában vitézkedik, jelenleg a második helyen áll a Hódmezővásárhely mögött, megelőzve a Dunaújvárost, s takaros pályáján ezer néző előtt fogadta a Ferencvárost. Jöttek volna többen is, de ennyiben maximálták a közönség létszámát, s ebből háromszáz belépőt a vendégeknek kellett biztosítani. A Károlyi István Sporttelepnek egyedi bájt kölcsönzött, hogy Bogdán Ádám kapujától jobbra lovak legelésztek, de az megnyugtató volt, hogy egy kerítés megakadályozta, hogy ők is pályára lépjenek...

Azt nem mondhatjuk, hogy a kellemes 19 fokban a Ferencváros tartalékos összeállításban futott ki, Sztanyiszlav Csercseszov kezdőcsapata így nézett ki: Bogdán – Botka, S. Mmaee, Thelander, Knoester – Besic, Laidouni, Zachariassen, Marcier – A. Traoré, R. Mmaee.

S a nemzetközi porondon, az Európa-liga csoportkörében is remeklő magyar bajnok már a 4. percben megszerezte a vezetést. Traoré lövését még védte a hazai csapat kapusa, Varga Ádám, miként Laidouni ismétlését is, ám a kipattanóból Zachariassen közelről betalált (0-1). A 7. percben egyenlített a házigazda, egy középre tette labdát Suszter jó átvétel után Sammy Mmaee mellett lőtt be a bal alsó sarokba (1-1). Az Iváncsa a folytatásban is bátran játszott, szó nem volt arról, hogy sündisznóállásba vonult volna. Ugyan a 19. percben egy balról belőtt szöglet után Ryan Mmaee a jobb alsó sarokba bólintott (1-2), így újra a Ferencváros vezetett, de a szünetben is csak ezzel a sovány, egygólos előnnyel vonulhatott be az öltözőjébe.

Az előző körben az NB II-es Gyirmótot kiejtő Iváncsa játékosai amatőrök, munka után járnak edzésre, de nagyon lelkesen játszottak, az 54. percben Bogdánnak Suszter lövését kellett hárítania. A Fradi kapusa két perc múlva viszont egy bal oldali szöglet után már tehetetlen volt, a 16-oson belül Aradi lövése utat talált a bal alsó sarokba (2-2). Ezt már Csercseszov sem nézte tovább tétlenül, Besic és Mercier helyére Vécseit és Gojankot küldte be. Ryan Mmaee közelről ziccert hibázott, a kapu mellé lőtt, Botkát Wingo váltotta, később Zachariassent Marquinhos, de a Fradi nem bírt az Iváncsával, hiába akadt egyre több helyzete. A 90 perc és három perc ráadás után is 2-2 volt az állás, jöhetett a 2×15 perces hosszabbítás.

A 96. percben pedig az Iváncsa megszerezte a vezetés: egy balról érkező beadást Suszter Samy Mmaee mellől lekészített Kercsónak, aki hét méterről a jobb alsó sarokba lőtt (3-2)! A túloldalon Marquinhos 15 méteres lövését Varga kipiszkálta a bal felső sarokból, a hosszabbítás második felére hazai vezetéssel fordultunk. Az FTC-ben Thelander helyére Pászka állt be, Csercseszov már a fél csapatát lecserélte. De hiába, mert a hajrában az Iváncsa hősiesen védekezett, Varga több bravúrt bemutatott; az NB III-as Iváncsa 3-2-re legyőzte, s kiejtette a Magyar Kupából a Ferencvárost!

– Mindent megtettünk a pályán, ami tőlünk tellett – nyilatkozta Sztanyiszlav Csercseszov. – Tudtuk, hogy szervezett ellenféllel találkozunk, ezért nehéz dolgunk lesz. A hazaiak kapusa nagyon jól teljesített, nyilván helyenként szerencsére is szüksége volt. Elegendő helyzetet alakítottunk ki, de a kupában benne van az ilyen végkifejlet. A mérkőzés közben próbáltam több támadó szellemű játékost pályára küldeni, illetve folyamatosan frissíteni a csapatot, de ez most sajnos nem vezetett eredményre.

Magyar Kupa, 4. forduló (a 16 közé jutásért):

Iváncsa (NB III)–Ferencváros 3-2 (1-2, 2-2, 3-2) – hosszabbítás után

Mosonmagyaróvár (NB II)–Kisvárda 0-3 (0-1)

Felsőzsolca (megyei I.)–MTK Budapest (NB II) 0-6 (0-1)

Debreceni EAC (NB III)–Debreceni VSC 0-4 (0-2)

Nagykanizsa (NB III)–Békéscsaba (NB II) 1-4 (0-1)

Balatonfüred (NB III)-Paks 0-3 (0-1)

Nagyatádi (megyei I.)–Monor (NB III) 0-3 (0-2)

Nyergesújfalu (megyei I.)-Mezőkövesd 1-4 (0-3)

Budafok (NB II)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 1-0 (0-0, 0-0, 0-0) – hosszabbítás után

ESMTK (NB III)–Siófok (NB II) 3-1 (1-1, 1-1, 2-1) – hosszabbítás után

később:

Haladás (NB II)–Budapest Honvéd 17.00

Ajka (NB II)–Újpest FC 17.00

Kazincbarcika SC (NB II)–ZTE 17.30

Fehérvár–Puskás Akadémia 20.00

kedden játszották:

Győr (NB II)–Kecskemét 1-0 (1-0)

Nyíregyháza (NB II)–Vasas 1-2 (0-1)

