Botrányosan távozott, de csak dicsérik az egykori kapitányt

Aligha fognak vasárnap unatkozni az angol futball szerelmesei, hiszen Londonban két rangadót is rendeznek: az Arsenal a Chelsea-nél, a Liverpool a Tottenham Hotspurnél vendégeskedik. A Stamford Bridge-en az Ágyúsok vendégjátéka az elmúlt években nem okozott túl sok örömet a hazai szurkolóknak, a Kékek ugyanis 2018 augusztusa óta nem tudták legyőzni otthon a városi riválist. Most pedig a megszokottnál is nehezebb dolga lehet a Chelsea-nek, tekintve, hogy az Arsenal szárnyal az idényben, tizennégy forduló után vezeti a Premier League-t, és az Európa-ligában is csoportgyőztes lett. A vasárnapi házigazda ráadásul elmúlt öt mérkőzéséből csak kettőt tudott megnyerni, és szezonbeli rangadói egyikén sem tudta eddig megszerezni a három pontot, miközben Mikel Arteta gárdája a Tottenhamet és a Liverpoolt is megverte, csak a Manchester Unitedtől kapott ki eddig a topcsapatok közül a bajnokságban.

Pierre-Emerick Aubameyang számára nagy jelentőséggel bír a vasárnapi találkozó, mivel az Arsenal egykori csapatkapitánya most lép először pályára korábbi társai ellen. Nem véletlenül Graham Pottert is a gaboni csatárról kérdezték a mérkőzés előtt.

– Az Arsenal remekül teljesít, és természetesen a személyes története miatt Aubának különleges lesz ez a meccs. De ez már a múlt része, mi nagyon várjuk a mérkőzést és megpróbálunk jól játszani. Nem hiszem, hogy csak vele (Aubameyang – a szerk.) kellene most foglalkoznunk. Ő fontos játékos, de mindenkire szükség lesz, hogy elérjük azt az eredményt, amire vágyunk. Azt hiszem, hogy Auba is izgatott, bár ugyanúgy viselkedik, mint általában. Elég csendes srác, de biztos vagyok benne, hogy a meccs napján eltökélt lesz – fogalmazott a Chelsea vezetőedzője.

Artetának egy rossz szava sem volt az év elején viharos körülmények között távozott játékosról. Sőt!

– A legjobbakat kívántuk neki, amikor elment tőlünk, és most boldognak tűnik – mondta sajtótájékoztatóján az Arsenal menedzsere. – Nagyon veszélyes játékosról van szó, ha valamihez nagyon ért, az a gólszerzés. Ha jó napja van, akkor ezt is fogja tenni, úgyhogy egy tervre van szükségünk, hogy megállítsuk.

Pedig az edzőnek lett volna miért „törlesztenie”, hiszen Aubameyang korábban odaszúrt neki: – Az utolsó néhány hónapom az Arsenalnál nehéz volt. Semmi rosszat nem akartam tenni. Csak Artetával volt gondom. Nem mondhatok többet, nem voltam boldog – nyilatkozta átigazolásakor a 33 éves támadó.