Betelt a pohár, a tetoválás után az újabb késés nem fért bele

Pierre-Emerick Aubameyang már a hétvégi, Southampton elleni mérkőzés előtt kikerült a keretből, fegyelmi okok miatt. Azóta kiderült, hogy a gaboni támadó késve érkezett vissza utazásából.

A kihágásnak további következménye is lett: kedden az Arsenal szűkszavú közleményben tudatta, hogy Aubameyangtól elvették a csapatkapitányi karszalagot, és a szerdai, West Ham United elleni városi rangadón sem számít rá Mikel Arteta vezetőedző.

Aubameyangnak több hasonló vétsége is akadt már az elmúlt években, egyszer pedig azzal húzta ki a gyufát, hogy a Covid-protokollt megsértette, hogy új tetoválást készíttessen magának. Mindezt figyelembe véve az Arsenal talán korábban is megléphette volna, hogy új csapatkapitányt keres. A karszalagtól azonban a gaboni játékos elődjét, Granit Xhakát is fegyelmi okok miatt fosztották meg, mindössze két évvel ezelőtt, talán ezért kapott Aubameyang több esélyt.

Ráadásul míg korábban góljai ellensúlyozták fegyelmezetlenségeit, az utóbbi időben Aubameyang egyáltalán nincs jó formában, s még az is elképzelhető, hogy egyáltalán nem kap már lehetőséget a bizonyításra Arsenal-mezben. Januárban az Afrikai Nemzetek Kupája miatt mindenképpen néhány hétig nélküle kell boldogulnia az Arsenalnak.

Borítókép: Ez a látvány már a múlté: Aubameyang az Arsenal csapatkapitányaként (Fotó: NurPhoto via AFP/Federico Guerra Moran)