Egyvalaki került be önszántából a foci-vb hiányzóinak álomcsapatába

Senki sem akar bekerülni a vb-ről lemaradók álomcsapatába, amelybe általában sérülés vagy edzői döntés száműzi a sztárokat. Egyvalaki mégis akad, aki ott lehetne Katarban, némi túlzással könyörögtek neki, hogy vállalja a játékot, mégsem tette meg. Ő nem más, mint Toni Kroos, a Real Madrid ötszörös BL-győztes, 2014-ben világbajnok középpályása.

November elején kapott szárnyra a pletyka, hogy Hans-Dieter Flick német szövetségi kapitány nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a válogatottságot a tavalyi Eb után lemondó Kroos visszatérjen a katari vb-re. A 32 éves középpályás azonban gyorsan és határozottan véget vetett a találgatásoknak: – Nem leszek ott a vb-n, de biztos vagyok benne, hogy amikor megnézem a meccseket, játszani akarok majd. Ezt a kérdést ugyanakkor már eldöntöttem, több időt akartam tölteni a családommal – erősítette meg újra a 106-szoros válogatott Kroos.

Mi történt Marco Reusszal?

Enélkül is fájhatott Flick feje a katari keret kijelölésekor, hiszen a támadósorból két sztárját is elveszítette sérülés miatt. Az egyikük szinte már menetrendszerűen Marco Reus volt, aki a Dortmund szeptemberi, Schalke elleni Ruhr-vidéki derbijén sérült meg a Bundesligában. Már az vészjósló volt, hogy hordágyon vitték le a pályáról, és nem is épült fel időben.

A pillanat, amikor Marco Reus számára ugrott a foci vb. Fotó: IMAGO/Beautiful Sports/Wunderl

Marco „Pech” Reus 2014-ben is lemaradt a vb-ről, akkor ráadásul a német aranyjáratról. A brazíliai torna legmeghatóbb pillanata volt, amikor az Argentína elleni döntőben a németek győztes gólját lövő Mario Götze az éremátadóra várakozva Reus válogatott mezével sétálgatott a pályán, jó magasan maga elé tartva, hogy mindenki lássa, a Dortmund sztárja lélekben velük volt.

Reus akkoriban élete formájában futballozott, 44 meccsen 23 gólt és 22 gólpasszt számlált a 2013–2014-es idényben, ám a vb előtt megsérült. Az átok folytatódott, Götze viszont 2017 után visszatért a német keretbe, és talán egy Reus-feliratú mezt is elvitt magával Katarba, hátha újra előhúzhatja a megfelelő pillanatban.

A németek esélyeit ugyanakkor rontja, hogy Reus mellett egy másik alapember, Timo Werner is kiesett sérülés miatt. A Chelsea-vel BL-győztes, jelenleg Szoboszlai Dominik mellett az RB Leipzig támadósorát erősítő csatár a Sahtar Donyeck ellen 4-0-ra megnyert BL-meccsen szenvedett bokasérülést, ami miatt meg is műtötték.

Miért aggódhat Deschamps?

Lipcséből egy másik gólerős támadó, Christopher Nkunku sem utazhat el Katarba, ő már a vb-re készülő francia válogatott edzésén sérült meg egy ütközés során. Nkunku a 12 találatával vezeti a Bundesliga góllövőlistáját, az idénybeli összes tétmeccset figyelembe véve egyedül Kylian Mbappé áll jobban nála a gólok és gólpasszok összességében a franciák között.

Aggódhat Didier Deschamps, a világbajnok francia válogatott szövetségi kapitánya, mert Nkunku mellett a négy évvel ezelőtti aranycsapat belső középpályás duója, N’Golo Kante és Paul Pogba is lemarad a vb-ről sérülés miatt.

A helyüket a Real Madrid két fiatal játékosa, Eduardo Camavinga és Aurélien Tchouaméni veheti át, de kérdés, hogy ők 20-22 évesen mennyire állnak készen a feladatra, amelynek a címvédés lenne a célja.

Franciaország Mike Maignan sérülését is sajnálhatja, noha az AC Milan kapusa várhatóan csak csere lett volna a csapatkapitány Hugo Lloris mögött. Ezzel együtt Maignan a Serie A legjobb kapusaként hiányozni fog, főleg, hogy igazi királycsináló: tavaly 21 kapott gól nélküli meccset felmutatva főszereplője volt a Lille francia bajnoki címének a PSG-t megelőzve, idén pedig a 11 év után újra olasz bajnok Milan egyik legjobbja volt.

Hogy néz ki a foci-vb hiányzóinak álomcsapata?

A vb-ről lemaradók álomcsapatának kapujába David De Gea is állhatna, ám a Manchester United kapusát Luis Enrique már két éve nem szerepeltette a spanyol válogatottban, így Maignan időszerűbb választás. A védelemben az Angliában Harry Maguire helyére követelt, ám a Milanban nyújtott pazar teljesítménye ellenére sem beválogatott Fikayo Tomori, és a Chelsea 70 millió eurós sérült védője, Reece James mellett Sergio Ramos kapott helyet.