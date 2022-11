Luis Enrique szerelmes kérése: a vb alatt nem lenne nagypapa

Megérkezett Dohába Sira Martínez, Luis Enrique szövetségi kapitány lánya, témát szolgáltatva mindenekelőtt a spanyol bulvársajtónak. Először is érdemes tisztázni, amögött nincs semmi titok, hogy Enriquének Martínez nevű lánya van, hiszen a spanyol szövetségi kapitány teljes neve Luis Enrique Martínez García.

Fájdalom, Sira Martínez elsősorban nem azért futott be Katarba, hogy meglátogassa az édesapját. Hanem mert nem bírja ki a szerelme nélkül, aki nem más, mint Ferran Torres. A Barcelona kiválósága persze a spanyol válogatottnak is alapembere.

A labdarúgó és kedvese éppen egy éve alkot egy párt, és szerelmi életüket cseppet sem titkolják, rendszeres csemegével ellátva a spanyol bulvársajtót. Sira Martínez ennek megfelelően azonnal posztolta az Instagram-fiókján a friss katari fotókat kettejükről, amint Ferran Torres kimenőt kapott az édesapjától.

Ferran Torres méltóképpen viszonozta a gesztust. Costa Rica ellen 7-0-ra megnyert meccsen két gólt is szerzett, amelyeket a beavatatlanok számára furcsán ünnepelt. Odaszaladt a lelátó adott pontja elé, és a két kézfejével egy S betűt formázott. Hát persze, hogy az ott helyet foglaló kedvesének üzent. A jelenetet aztán ő is büszkén tett közkinccsé az Instagramon.

A rejtelmes S…

Talán meglepő, hogy maga Luis Enrique is aktív a közösségi médiában, a Twitchre szakosodott, ahol a követői rendszeresen kérdéseket intézhetnek hozzá. A spanyol szövetségi kapitány már a világbajnokság alatt is bejelentkezett egyszer, s nekiszegezték a kérdést, gondolt-e már arra, hogy a lánya a foci-vb-t azzal aranyozhatja be, ha a katari napok alatt megfogan, mert hogy Ferran Torres gesztusát akár úgy is lehetne értelmezni, hogy jön a baba.

– Nem szeretnék éppen a világbajnokság alatt nagypapa lenni – felelte a találgatásra Luis Enrique.

Boldogság és bánat Amennyire büszke a nagyobbik lányára, Sirára, Luis Enrique olyan mélyen gyászolja a kisebbet, Xanát, aki 2019-ben hunyt el hosszú betegség után. A foci-vb-n az egyik sajtótájékoztatón szóba került Xana, és a spanyol szövetségi kapitány elmondta, nincs olyan nap, hogy ne gondolna rá.

Elkerülnék a brazilokat?

A spanyol válogatott legközelebb Japán ellen játszik az E csoport harmadik fordulójában. A spanyolok már-már továbbjutóként lépnek pályára. Már többen felvetették, hogy akár taktikázhatnak is. Ha kikapnak, akkor nagy valószínűséggel kiejtik a németeket, s szól még egy érv amellett, hogy elsőként lépjenek tovább. Ebben az esetben ugyanis a negyeddöntőben a brazilokkal találkoznának.

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Ferran Torres és Sira Martínez (Fotó: GTRES)