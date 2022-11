Magnus Carlsen újra móresre tanította az ifjúságot

A sorozatban már megszokott formában rendezték meg a Meltwater Champions Chess Tour idei döntőjét. A nyolc résztvevő úgy küzdött meg körmérkőzéses rendszerben, hogy minden meccs egy legfeljebb négyjátszmás rapid időbeosztású mini páros meccs volt. A viadal Magnus Carlsen elsöprő fölényét hozta.

A leköszönő világbajnok mind a hét ellenfelét legyőzte, méghozzá rendre döntő fölénnyel, egyedül a vietnami Le Quang Liem késztette ráadásra 2-2-vel, de aztán ő is kapitulált. Carlsen az azeri Mamedgyarovot és a holland Girit is 3-0-ra ütötte ki (negyedik partira értelemszerűen már nem volt szükség), a két tizenéves tehetséget, Praggnanandhaa-t és Arjun Erigaisit 2,5-0,5-re verte, a lengyel Jan-Krzysztof Dudát 3-1-re, még az amerikai Wesley So szorongatta meg (2,5-1,5).

Carlsen az utolsó fordulóban már győztesként ült asztalhoz Duda ellen, de akkor sem engedett ki. Egyetlen szóval indokolta meg, hogy miért. Amikor a riporter megkérdezte tőle, azután, hogy hivatalosan is megerősítette, nem kívánja megvédeni a világbajnoki címét, még fontosabb neki, hogy bizonyítson, röviden így felelt: – Igen.

Nos, ismét bizonyított. Magnus Carlsen továbbra is a világ legjobb sakkozója.

