Southgate azt kapta, amit várt, elő is szedték érte

Anglia bemutatkozására a katari világbajnokságon nem lehetett panasz, a szigetországi válogatott lemosta a pályáról Iránt (6-2). Mielőtt azonban a fölényes győzelem hatására álmodozni kezdtek volna arról, hogy „a futball hazatér”, vagyis a Háromoroszlánosok újra megnyernek egy világeseményt, csapatuk pénteken lehűtötte a kedélyeket, és felejthető 0-0-t játszott az Egyesült Államok ellen.

Bár a drukkerek másban reménykedtek, Gareth Southgate elárulta, ő pontosan erre számított a B csoport második fordulójának mérkőzésén.

– Éppen olyan meccs volt, mint amilyet vártam: nehéz dolgunk volt egy jó és atletikus csapat ellen. Tudtam, hogy az erős kezdet után nehéz lesz megismételni az Irán elleni teljesítményt. Ilyesmi megesik egy futballtornán. Nem tudunk mindenkin átgázolni, néha akadnak olyan éjszakák, mint a mai is, amikor más erényeit kell megmutatni a csapatnak, hogy elérje a kívánt eredményt

– magyarázta a szövetségi kapitány. – Biztos vagyok benne, hogy lesznek, akik megszólják a teljesítményünket, de kevés olyan csapat van, amely kilenc ponttal zárja a csoportkört. Most a játékosaim is nagyon csalódottak, de mondtam nekik, hogy nem így fogjuk tölteni a következő napokat. Tovább kell lépniük.

Az angolok a pontvesztés ellenére is vezetik a négyesüket, de a szürke teljesítmény miatt természetesen őt is előszedték a kritikusok. Elsősorban Phil Foden mellőzése miatt kapta meg a magáét, hiszen a Manchester City kreatív futballistája színt vihetett volna a játékba, mégis a kispadon ücsörögte végig az összecsapást.

– Bármelyik támadónkat is hagytuk volna ki, ha nem nyerjük meg a meccset, akkor mindenképp magyarázkodnom kellene, hogy miért nem állítottam be őket. Természetesen szeretjük Philt, kiváló játékosról van szó. Akár őt is beküldhettük volna, és talán akkor másképpen alakul a mérkőzés, de a döntés már megszületett.

Foden hiába készülődött a meccsre Fotó: AFP/Anadolu Agency/Evrim Aydin

Temetni persze nem kell Angliát. A tavalyi Európa-bajnokságon való második mérkőzésük is hasonló döntetlent hozott Skócia ellen, aztán mégis a döntőig meneteltek.

Az öt pont megszerzése lebeg a szemük előtt

Gregg Berhalternek nem kellett ennyit magyarázkodnia, ő többé-kevésbé elégedett volt a látottakkal.

– Úgy gondolom, hogy mindkét csapat keményen dolgozott, megnehezítette a másik dolgát. Összességében elégedett vagyok, bár szeretném, ha rögzített helyzetekből is tudnánk gólt szerezni. Büszkék vagyunk az eddigi teljesítményünkre, de még munka vár ránk. Kedden nyernünk kell. Tudjuk, hogy öt pont elég lenne a továbbjutáshoz, most arra fókuszálunk, hogy megszerezzük – fogalmazott az amerikai tréner.

A két pontjával a csoport harmadik helyén álló Egyesült Államok az utolsó fordulóban Irán válogatottjával találkozik, Anglia pedig Walesszel csap össze.

Borítókép: Gareth Southgate az Egyesült Államok elleni mérkőzésen (Fotó: AFP/Nurphoto/Jose Breton)