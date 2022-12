A kétméteres holland rendőr Lionel Messi rémálma lehet a vb-n

Hihetetlen történet, hogy Andries Noppert egyáltalán ott van a katari foci vb-n. A torna előtt egyetlenegyszer ült a holland válogatott kispadján, szeptemberben a belgák elleni Nemzetek Ligája-meccsen, de csak a vb-n debütált a nemzeti csapatban, a Szenegál ellen 2-0-ra megnyert első csoportmeccsen ráadásul mindjárt bravúrokat bemutatva. Íme:

Azóta is benne bízik Louis van Gaal, amit az élet igazol, így Noppert a vb eddigi legváratlanabb felfedezettje: az eddigi négy meccsén mindössze két gólt kapott, és mérkőzésenként átlagosan 2,4 gólt megelőző védése volt, ami a második legmagasabb szám a lengyel válogatottal már kiesett Wojciech Szczesny (3,4) bravúrjai után a mezőnyben. Noppert tehát eddig remek teljesítményt nyújtott a Lionel Messi vezette Argentína elleni pénteki negyeddöntőre készülő Oranjéban.

Andries Noppert: Lionel Messi is csak ember

Noppert a Marca cikke szerint mindössze 55 profi mérkőzésen szerepelt a vb előtt, ebből saját számításaink szerint csupán 32 találkozó volt élvonalbeli fellépés. Pedig nem egy fiatal kapusról van szó, a Heerenveen játékosa már 28 éves, pályafutása nagy részében azonban nem bíztak benne, még sosem volt olyan idénye, amelyben az elejétől a végéig első számú kapus lett volna valamelyik klubcsapatában, Van Gaal mégis a válogatott kezdőjébe állította a vb-n.

Andries Noppert az Egyesült Államok elleni nyolcaddöntőben Christian Pulisic ziccerét védi Fotó: Luca Bruno

Önbizalomban pedig nem szenved hiányt: – Mindig készen állok, ez Messi ellen sincs másként – nyilatkozta Noppert az argentinok elleni csata előtt, amelyen a hétszeres aranylabdás támadóval is szembe kell néznie. – Messi is tud hibázni, ahogy azt láttuk is a torna elején, és mindig ugyanazt a lábát használja a lövéseknél. Hiába nagyon jó, ő is ember, az ő lövéseit is lehet védeni.

Rendőrnek készült, mert megfeneklett a karrierje

Noppert a Heerenveenben nevelkedett, ahonnét a NAC Bredához került, ahol az első idényében a korábbi magyar válogatott Babos Gábor egyik cseréje volt. Miután ő visszavonult, Noppert előrébb lépett a sorban, be is mutatkozott a profik között, de nem tudott stabilan védeni. Megjárta az olasz és a holland másodosztályt is, de csak az előző idény második felében lett kezdő kapus a Go Ahead Eaglesben. Ottani edzője, Kees van Wonderen vitte magával idén nyáron a Heerenveenbe, amelyben azóta jó teljesítményt nyújtott, erre figyelt fel Van Gaal.