Louis van Gaal megküzdött a rákkal, és a vb-re mintha kicserélték volna

Mintha más ember lenne Louis van Gaal Katarban, ahol végleg búcsúzik, mert a torna után visszavonul. Így aztán elképzelhető, hogy pénteken az Argentína elleni negyeddöntő nemcsak a foci vb-n, hanem úgy általában is pályafutása utolsó meccse lesz, és persze arra is van esély, hogy Van Gaal karrierje meghosszabbodik még két további mérkőzéssel. Az ő esetében azonban már minden találkozó ajándék, és ez érződik a Katarban mutatott – tőle kissé szokatlan – viselkedésén is.

Louis van Gaal eddig joggal tapsolta meg a játékosait. Fotó: Natacha Pisarenko

Ölelés az újságírónak, puszi a játékosnak

Hollandia Szenegál ellen 2-0-s győzelemmel kezdte meg a szereplését a katari vb-n, és az ezt követő sajtótájékoztatón történt az első meglepő eset. Egy újságíró nem kérdezni akart Van Gaaltól, hanem csak elmondta neki, hogy hároméves kora óta nagy rajongója, mire az edző igen barátságosan reagált:

– Ez nagyon kedves, ritkán hallok ilyet. Meg akarlak ölelni. Hamarosan te és én meg fogjuk ölelni egymást – mondta Van Gaal, majd valóban megölelte az újságírót. Közvetlensége nem egyedi eset volt, több mérkőzés után is beállt közös képeket készíteni a sajtómunkásokkal, az Egyesült Államok nyolcaddöntős legyőzése után pedig a sajtótájékoztatón puszit nyomott a harmadik holland gólt szerző Denzel Dumfries arcára.

Miért olyan meglepő Van Gaal közvetlensége?

A holland szakembert nem a hasonló barátságos gesztusairól ismerjük. Louis van Gaal az elmúlt harminc év egyik legnagyszerűbb edzője, aki felépítette az 1995-ben BL-győztes Ajaxot, négy év szünet után újra spanyol bajnokot faragott a Barcelonából 1998-ban, az AZ Alkmaarral megtörte az Ajax, PSV, Feyenoord triumvirátus 28 éve tartó uralmát a holland bajnokságban 2009-ben, német bajnok és BL-döntős volt a Bayern Münchennel 2010-ben, bronzérmet szerzett a válogatottal a 2014-es vb-n – hogy csak a legnagyobb eredményeit emeljük ki.

S mindeközben sokan rettegtek tőle, nem véletlen, hogy „Vastulipán” lett a beceneve.

Van Gaal olyan edző, aki képes volt a friss aranylabdás Rivaldóval példát statuálni. 1999-ben a Barcelona brazil sztárja kapta meg az Aranylabdát, ami után ki merte nyitni a száját, és számonkérte a hollandon, hogy miért a bal szélen játszatja, miközben ő középen érezné igazán jól magát. Mit tett Van Gaal? Az Aranylabda-díjátadó után két mérkőzésre kitette a keretből Rivaldót, aki rögtön tudta, hol a helye.

Netherlands manager Louis van Gaal kisses defender Denzel Dumfries to show his appreciation 🇳🇱 pic.twitter.com/omTxzQBNDU — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 3, 2022

Egy jellemző történet a közelmúltból: tavaly szeptemberben Van Gaal a Törökország elleni vb-selejtező előtt kiosztott egy újságírót, aki egyébként szakmai kérdést fogalmazott meg, amelyben a válogatott defenzív 5-3-2-es felállását firtatta. – Önnek gőze sincs a futballról. Maga újságíró, aki mások elképzeléseit osztja, de saját elképzelése nincsen – vágott vissza pikírten Van Gaal.

Ehhez képest az, ahogyan Katarban viselkedik, mintha másik ember lenne.

Csatát nyert a rák ellen, játékosai érte is küzdenek

Van Gaal áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy a prosztatarák egy agresszív formája támadta meg a szervezetét, 25 sugárkezelésen esett át, és fél évet kellett várnia, hogy kiderüljön, hatásos volt-e a terápia. Szerencsére az volt, nyert egy fontos csatát a rák ellen, így ott lehet a vb-n Katarban is.

– A válogatott szövetségi kapitányaként töltött minden időszakban el kellett mennem a kórházba, anélkül, hogy a játékosok rájöttek volna. Nem akartam elmondani nekik, mert befolyásolhatta volna a teljesítményüket – árulta el Van Gaal, hogy lényegében kiszökött a kezelésekre, miközben a válogatott összetartásai zajlottak.