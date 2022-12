Az egyik spanyol lap buktatta meg Luis Enriquét

Talán nem is Marokkó, hanem a Marca nevű lap lökte a szakadékba Luis Enriquét. A népszerű sportújság az olvasói körében szavazásra bocsátatta a kérdést, maradjon-e, vagy menjen a szövetségi kapitány. Nem is az a döbbenetes, hogy az olvasók hetvenhét százaléka a menesztésére voksolt, hanem az, hogy több mint négy millióan döntöttek így, ami pedig Spanyolországban is hatalmas szám. Ezek után a Spanyol Labdarúgó-szövetségnek (RFEF) nem lehetett más választása, mint hogy elküldje a kapitányt, aki a Marokkó elleni vereség után még úgy fogalmazott: nem időszerű e távozásáról beszélni.

„Az RFEF sok szerencsét kíván Luis Enrique-nek és csapatának a jövőbeni szakmai terveihez. Az edző kivívta a válogatottban dolgozó munkatársai és az egész szövetség szeretetét és csodálatát, a szövetséget a jövőben is az otthonának tekintheti” – olvasható a spanyol szövetség mézes, mázas közleményében

Luis Enrique 2018 szeptemberében vette át a spanyol válogatott irányítását, az Angliában 211-re megnyert Nemzetek Ligája-csoportmeccsen mutatkozott be. 2019 márciusában mindössze hat meccs után személyes okok, a kisebbik lánya halála miatt átmenetileg távozott, ám még az év szeptemberében visszatért.

A két időszakot egybevéve 45 meccsen irányította a spanyol nemzeti csapatot, mérlege ezek során 25 győzelem, 11 döntetlen és 9 vereség. A Nemzetek Ligájában két kiírásban is a négyes döntőbe vitte Spanyolországot, míg a legutóbbi Európa-bajnokságon az elődöntőig juttatta.

A szurkolók emlékezetében azonban nyilván az marad meg, hogy a spanyol válogatott az irányításával 0-0-s rendes játékidő, majd hosszabbítás után a tizenegyespárbajt 3-0-ra elvesztette Marokkóval szemben és kiesett. Pedig a találkozó előtt ő maga magabiztosan nyilatkozott a büntetőkről, mondván, az nem szerencse kérdése, a játékosai felkészültek erre a kihívásra. A végeredmény messze nem ezt igazolta.

Már meg is van Luis Enrique utódja: a 61 éves Luis de la Fuente, aki 2006–2011 között a Bilbao vezetőedzője volt, s immár tíz éve a szövetség alkalmazásában áll, eddig az U23-as csapatot vezette.

Borítókép: Luis Enriquét láthatóan megviselték a Katarban töltött napok (Fotó: AFP)