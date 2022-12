Carlsen titkolózik róla, Rapport belefutott Niemannba

– Nem tudok választ adni erre a kérdésre. Megértem, hogy az embereket ez a kérdés foglalkoztatja, de remélem, megértik, nem tudok válasszal szolgálni – Magnus Carlsen így felelt arra a kérdésre a rapid sakkvilágbajnokság felvezető sajtótájékoztatóján, még karácsony első napján, hogy hajlandó-e játszani Hans Moke Niemann ellen, amennyiben összetalálkozik vele.

Nem igényel magyarázatot, miért is izgalmas e kérdés, miként az is érthető, a világelső miért nem kívánta felfedni előre a kártyáit. Carlsen először csak közvetetten, majd nyíltan is csalással vádolta meg Hans Niemannt, mire válaszképpen a 19 éves amerikai 100 millió dolláros pert akasztott a nyakába. Ebben a helyzetben momentán – nem is vitás – a Carlsen–Niemann parti lenne a legpikánsabb szereposztású játszma az Almatiban zajló rapid sakkvilágbajnokságon.

Ám két nap után nagyon úgy néz ki, hogy elmarad a nagy találkozás. Magnus Carlsen nagyon belekezdett a rapid-vb-n. Az első napon az első négy meccsét megnyerte, csupán ötödikre remizett. A keddi folytatásban kicsit visszavett a tempóból, két győzelem mellett két döntetlent is játszott, de kilenc forduló után 7,5 ponttal így is az első helyen áll a roppant erős mezőnyben, amelyben rajthoz állt a világelit szinte valamennyi résztvevője.

Köztük az immár a román színeket képviselő Rapport Richárd is. A 26 éves nagymester kissé rapszodikusan sakkozik, szokás szerint érdekes, bonyolult partikat vállal, de olykor becsúszik egy-egy hiba is. Mint például a hetedik fordulóban, amikor Niemann-nal került össze. A 27. lépésben a Va8 nagyon óvatlan húzás volt, üres maradt az alapsor, sebezhetővé vált a g3 mezőn álló huszár, amit Niemann ki is használt.

Kilenc forduló után Rapportnak 5,5 pontja van, csakúgy, mint Niemann-nak vagy mondjuk meglepetésre Nakamurának és Vachier-Lagrave-nak.

Szerdán újabb négy forduló következik, akkor derül ki, hogy Magnus Carlsen annak ellenére világbajnok marad, hogy lemondott a címéről. A rapid sakk jelentősége egyre nagyobb, szép lassan vetekszik a klasszikus sakkéval.

