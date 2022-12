Djokovics helyett ausztrál botrányhőssel indul az új teniszsorozat

A Formula–1 népszerűségének nagyon jót tett – különösen az Egyesült Államokban – a Drive to Survive című Netflix-sorozat, az F1 által kitaposott útra pedig más sportágak is igyekeznek rálépni. Január 13-án mutatják be a Break Point című, teniszes széria első öt részét, amelyet ugyanaz a csapat készített, mint a nagy sikerű F1-es sorozatot.

A Netflix stábja idén Ausztráliában kezdett forgatni, s az Australian Open Novak Djokovics vízummizériájával tálcán kínálta a témát. Az év első Grand Slam-tornájáról szóló résznek mégsem a szerb klasszis lesz a főszereplője, hanem Nick Kyrgios és Thanasi Kokkinakis, akik megnyerték Melbourne-ben a férfi párost.