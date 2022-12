Klubtársa nem szeretne a világ talán legjobb középpályásának sorsára jutni

Az angol szövetségi kapitány ezután elárulta, a 2018-as vb óta a játékosaival megváltozott a hozzáállásuk.

– Amikor bejutottunk a legjobb tizenhat közé Oroszországban, eléggé megünnepeltük. Ezúttal a szurkolóinknak okoztunk egy jó estét, és mi is örültünk a győzelemnek, de a lefújás után mindjárt a következő meccsre gondoltunk. Tudtuk, hogy csakis arra kell koncentrálnunk és semmi másra – húzta alá az angol szakember, aki csapatát természetesen a lehetséges büntetőpárbajra is felkészítette. – Szeretnénk úgy nyerni, hogy elkerüljük a kétszer tizenöt perces ráadást és a büntetőpárbajt, de ha százhúsz percnél is többet kell játszanunk, hiszek benne, hogy arra is készen állunk. Mentálisan és fizikálisan is.

Az Angliában légióskodó Kevin de Bruyne is ott volt a repülőn, amivel a belga válogatott hazautazott a csoportkör után. A világ egyik legjobb középpályásának klubbéli csapattársa, John Stones elmondta, Szenegál bár veszélyes ellenfél, nem szeretné, ha a Háromoroszlánosok lennének a vb következő neves kiesői, és ezzel Németország, valamint Belgium sorsára jutnának.

– Nehéz azt látni, hogy a topcsapatok, kiváló játékosok nem érik el azt a sikert, amire te is vágysz, nem felelnek meg a szurkolók elvárásainak, nem jutnak el odáig, ahová szerintük kellene. Mi soha nem szeretnénk közéjük tartozni, ez motivál bennünket, és arra emlékeztet, semmit sem szabad magától értetődőnek venni, bárki ellen is játsszunk – figyelmeztetett a Manchester City védője.

Csak hírből ismerik egymást

Ha a két válogatott eddigi egymás elleni mérkőzései alapján szeretnénk megtippelni a győztest, nehéz dolgunk lenne, mert Anglia és Szenegál még sosem csapott össze egymással. A szigetországiaknak ugyanakkor az afrikai együttesek ellen szalad a szekerük, húsz meccsből eddig egyszer sem kaptak ki: hat döntetlen mellett tizennégyszer nyertek. Szenegál eközben legutóbbi hat próbálkozásából csak egyszer járt sikerrel, amikor európai ellenféllel mérkőzött, kétszer döntetlen, háromszor pedig vereség lett a vége.

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő:

Anglia–Szenegál 20.00 (tv: M4 Sport)

