Mourinho szelleme és Messi meze segítheti a lengyeleket

Michniewicz: Aki nem védekezett, az már hazautazott

A lengyel válogatottat és személy szerint Czeslaw Michniewicz szövetségi kapitányt sok kritika érte amiatt a csoportkör során, hogy a csapat nagyon defenzíven játszott.

– Azok, akik nem védekeztek a világbajnokságon, már hazarepültek, és már csak a tévében nézik a világbajnokságot – felelte erre szellemesen Czeslaw Michniewicz, a lengyelek szakvezetője, akit a felfogása miatt José Mourinhóhoz hasonlítottak.

Ez már nem érvényes, az összehasonlítás már nem állja ki az idő próbáját

– felelte erre mosolyogva Michniewicz, majd azt ígérte, változik a taktikájuk, a franciák ellen támadni fog a csapat. S arról is beszélt, miből merítenek motivációt.

– Győzöl vagy hazamész, nagy a tét. Arról álmodoztunk, hogy továbbjussunk a csoportkörből, mindent megtettünk ennek érdekében, és sikerült is. December negyedike a lengyelországi bányászok napja, mindent megteszünk annak érdekében, hogy méltóképpen megünnepeljük. Nem félünk Franciaországtól, tiszteljük az ellenfelünket, de csak magunkkal törődünk. Ahogy az Argentína elleni meccs előtt, most sem csomagoltunk össze. Tudjuk, hogy hatalmas kihívás előtt állunk, Mbappé és Griezmann kiváló formában van. Tisztában vagyunk a franciák képességeivel, de nekünk is megvannak a magunk értékei, kiváló játékosaink vannak, tudunk futballozni.

Deschamps: Lewandowski nagyon intelligens

Didier Deschamps, a franciák kapitánya is kiemelte, hogy a lengyelek mennyire jól védekeznek.

– A lengyelek a csoportkör mindhárom mérkőzésén arra kényszerültek, hogy védekezzenek a meccs java részében, ám ezt nagyon jól csinálják. De ez nem téveszt meg, tudom, hogy nem csak erre képesek. Versenyképes csapat a lengyel, erős maggal, nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékosokkal, olyan rutinos klasszisokkal, mint Szczesny, Glik, Lewandowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki… És a csúcson lévő fiatalok. Tiszteletben kell tartani, amit ez a csapat csinált. A játékosaim tudják, hogy az önfeláldozásban van kezes, de sok támadó érvük is van.

Deschamps véleményét természetesen külön kikérték Lewandowskiról, mire ő így méltatta a Barcelona lengyel centerét:

– A világ egyik legjobb támadója, nem kell sok neki ahhoz, hogy gólt szerezzen. Egy ilyen típusú futballista játéka az egész csapatra hatással van. Játékintelligenciáján és technikai képességén túl azt is tudja, miként használja ki a fizikai adottságait. Bár a vb-n eddig ritkán volt játékban, neki akármilyen kis helyzet is elég ahhoz, hogy veszélyes legyen. Persze hiba lenne részünkről csak egy játékosra figyelnünk, bár ő állandó veszélyt jelent.

A lengyelek kulcsembere 137 válogatottbeli fellépésén 77-szer volt már eredményes, s Pelével holtversenyben a 10. helyen áll a vonatkozó nemzetközi örökrangsorban.