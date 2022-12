Neymar végre edzett a csapattal, újabb sérültek a braziloknál

Neymar még a csoportkör első fordulójában, a Szerbia elleni mérkőzésen szenvedett bokasérülést. A Paris Saint-Germain sztárja először szombaton végezhetett labdás edzést, de még erősen kérdéses, hogy játszhat-e hétfőn a Koreai Köztársaság elleni nyolcaddöntőben.

A csapatkapitányra azért is lenne szükség, mert több forrás, köztük a Ge Globo is arról számolt be, hogy Gabriel Jesus és Alex Telles számára véget ért a világbajnokság. Mindkét játékos a Kamerun elleni, 1-0-ra elvesztett utolsó csoportmérkőzésen sérült meg. Jesus már a világbajnokság előtt kínlódott a térdével a klubcsapatában, az Arsenalnál, s most állítólag egy hónap kihagyás vár rá. Telles a Kamerun elleni mérkőzésen egy ütközést követően terült el a pályán, amelyet később könnyek között hagyott el, az sem kizárt, hogy meg kell műteni őt.

Miként beszámoltunk róla, a braziloknak nem csak a sérülések okoznak gondot a katari vb-n – az említetteken felül Danilo és Alex Sandro sincs százszázalékos állapotban –, az eszetlen klimatizálás miatt a keretből többen lebetegedtek, Antonyt, Viníciust, Lucas Paquetát, Raphinhát és Neymart is kellett kezelni megfázás miatt.