Suárez: „A FIFA mindig Uruguay ellen van”

Luis Suárez és Edinson Cavani is negyedik, minden bizonnyal utolsó világbajnokságán vett részt Katarban. Uruguay két klasszis támadója már egyaránt túl van pályafutása csúcsán, de egy utolsó hajrára még megpróbálták összeszedni magukat a nemzeti csapattal, amellyel első három szereplésük alkalmával mindig bejutottak a futball-vb kieséses szakaszába. Katarban viszont Uruguay elbukott, a csapat tagjai pedig alapos szitokáradattal hagyták el a világbajnokság helyszínét.

Luis Suárez megkönnyezte a búcsút (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)

Uruguay nehéz helyzetbe kerülhetett volna Ghána ellen, amikor videózás után az afrikai válogatott tizenegyest kapott. André Ayew lövését azonban Sergio Rochet hárította, amit a Real Madrid játékosa, Federico Valverde a játékvezető arcába üvöltve ünnepelt meg.

Uruguay ezután Giorgian de Arrascaeta két találatával 2-0-s előnybe került, és úgy tűnt, jó úton halad a nyolcaddöntő felé. A másik pályán azonban Dél-Korea a hosszabbítás perceiben megszerezte a győztes gólt Portugália ellen, így az uruguayiaknak még egy gólra szükségük lett volna.

Nem jártak sikerrel, a második félidőben pedig két büntetőt is számonkértek Daniel Siebert játékvezetőn. Az első esetben a VAR-szobából rá is szóltak a német játékvezető fülére, de ő a videófelvételek alapján is kitartott eredeti döntése mellett, a második alkalommal a VAR kezelői sem érezték úgy, hogy érdemes lenne Siebertet a képernyőhöz küldeni.