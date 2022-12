Katarban fagyoskodnak a brazilok, a fél csapat kidőlt

A katari világbajnokságon már továbbjutott braziloknak különösen sokat ér a svájciak elleni győzelem, mert az utolsó fordulós, vagyis mai mérkőzésüknek nem nagy lesz tétje, és a nyolcaddöntőjükig hátralévő néhány napot arra használhatják fel, hogy az orvosi stáb kikúrálja a játékosokat.

Nem elég, hogy Neymar, Danilo, valamint Alex Sandro is megsérült a torna alatt, egyre többen dőlnek ki valamilyen fertőzés miatt. Antony már napokkal ezelőtt arra panaszkodott, hogy a légkondicionáló túlzott használata miatt betegszenek meg a Selecao tagjai. Ő egy edzést is kihagyott, Neymar lázas volt, Alissont hányinger kerülgette, de Vinícius Júnior, Lucas Paquetá és Raphinha sem teljesen egészséges.

A G csoport többi válogatottja viszont nem veheti félvállról az utolsó kört, hiszen még mindannyiuknak van esélyük a továbbjutásra. Sőt Svájc még csoportelső is lehet, ha nyer és Brazíliát felülmúlja Kamerun (ekkor a gólkülönbség alapján hirdetnek győztest a négyesben). Shaqiriéknek a Szerbia elleni diadal mindenképpen nyolcaddöntőt ér, vereség esetén kiesnek, ha pedig döntetlen születik az európaiak összecsapásán, akkor a svájciaknak a másik meccs eredményét is figyelniük kell – brazil győzelem, esetleg egy döntetlen segítheti őket a legjobb tizenhat közé. Kamerun és Szerbia is csak abban az esetben juthat tovább, ha nyer. A kettő közül a jobb gólkülönbséggel rendelkező csapaté lenne a második hely.

A H jelű négyesben is ugyanez a felállás: Portugália már nyolcaddöntős, három válogatott pedig a másik továbbjutó helyért küzd meg. Az éllovas luzitánok a Dél-Korea elleni döntetlennel vagy győzelemmel csoportelsők lennének, és Fernando Santos tanítványainak ez a céljuk. A szövetségi kapitány szerint az első hely megszerzése azért fontos, hogy csapata egy extra pihenőnapot kapjon (a H csoport győztese csak jövő kedden lép legközelebb pályára, miközben a másodiknak már hétfőn lesz jelenése), az viszont nem érdekli, hogy ezzel feltehetően elkerülnék a brazilokat a kieséses szakasz kezdetén.

Ghána válogatottja győzelemmel mindenképpen továbbjut, Uruguay és Korea pedig kiesik, ha nem nyeri meg a maga mai meccsét. Az afrikaiaknak Uruguay ellen a döntetlen is elég lehet, amennyiben az ázsiai csapat nem nyer – ellenkező esetben a gólkülönbségnek lesz döntő szerepe. A csoportkörben legutóbb 2002-ben elvérző, jelenleg utolsó Uruguaynak a saját diadala mellett abban is reménykednie kell, hogy Korea nem veri meg Portugáliát. Amennyiben mindkét együttes győz, a gólkülönbség rangsorol köztük.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 3. (utolsó) forduló G csoport:

Kamerun–Brazília 20.00 (tv: M4 Sport)

Szerbia–Svájc 20.00 (M4 Sport +)

Az állás: 1. Brazília 6 pont, 2. Svájc 3, 3. Kamerun 1 (3-4), 4. Szerbia 1 (3-5) H csoport:

Dél-Korea–Portugália 16.00 (M4 Sport)

Ghána–Uruguay 16.00 (M4 Sport +)

Az állás: 1. Portugália 6, 2. Ghána 3, Dél-Korea 1 (2-3), 4. Uruguay 1 (0-2)

