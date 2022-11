Gyors ütésváltás után Szenegál követi Hollandiát a nyolcaddöntőbe

Az első félidőben Hollandia a papírformának megfelelően vezetést szerzett a házigazda Katar ellen (Gakpo talált be), s eredményre vezetett Szenegál mezőnyfölénye is Ecuador ellen. A dél-amerikaiak túlzottan belesüppedtek abba a tudatba, hogy nekik a döntetlen is elég, amit az afrikaiak megbüntettek. A 44. percben Sarr tört be az ecuadori tizenhatoson belülre, a keresztező Hincapié jégkorongos módjára érkezett, ami azonban labdarúgásban szabálytalan, jogos büntető következett, amit a sértett értékesített.

A második félidőben Frenkie de Jong góljával Hollandia a továbbjutás mellett az első helyet is bebiztosította, már csupán az a kérdés maradt nyitva, Ecuador tud-e egyenlíteni, amivel visszavette volna a második helyet.

Az izgalmak négy percbe sűrűsödtek. A 67. percben Ecuador egyenlített. Torres csúsztatta meg a szögletből beívelt labdát, amit a túlsó kapufánál Caicedo három méterről teljesen üresen passzolt a hálóba. Nem lehetett les, mert az egyik védő a másik kapufánál roskokolt (1-1).

Nem sokáig örülhettek a dél-amerikaiak, mert Szenegál a 70. percben visszavette a vezetést. A szabadrúgás a csapat vb-sztárján, a háromgólos Valencián pattant meg szerencsétlenül, Koulibaly köszönte és öt méterről a kapuba vágta a labdát – Szenegál ezzel 2-1-re vezetett.

Több gól nem esett, Szenegál győzött 2-1-re és Hollandia mögött továbbjutott, a 2002-es negyeddöntő után tehát ismét ott van az egyenes kieséses szakaszban.

A csoport, 3. forduló:

Hollandia–Katar 2-0 (1-0), al-Hor, 66 784 néző, v.: Bakary Gassama (gambiai)

Gólszerzők: Gakpo (26.), de Jong (49.)

Ecuador–Szenegál 1-2 (0-1)

al-Rajjan, Halifa Stadion, 44 569 néző, v.: Clément Turpin (francia)

Gólszerzők: Caicedo (68.), illetve Sarr (44., 11-esből), Koulibaly (70.)

A csoport végeredménye:

1. Hollandia 3 2 1 – 5-1 7 pont

2. Szenegál 3 2 – 1 5-4 6

3. Ecuador 3 1 1 1 4-3 4

4. Katar 3 – – 3 1-7 0

Borítókép: Szenegáli öröm (Fotó: AFP)