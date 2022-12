Elmondása szerint ezért a mostani Messi eddigi legjobb vb-je

Argentína Ausztrália 2-1-es legyőzésével bejutott a katari futball-vb negyeddöntőjébe. Az összecsapás legjobbjának – nem véletlenül – Lionel Messit választották, aki ugyan az első félidőben volt eredményes, de főleg a másodikban parádézott. Ha csak rajta múlott volna, nagyobb különbség alakul ki a két válogatott között, a csapattársai viszont nem tudták gólra váltani a gólpassznak beillő átadásait.

A mérkőzés vége emiatt a kelleténél szorosabb lett, az ausztrálok az egyenlítéstől sem jártak messze, de végül a dél-amerikaiak kezdhettek hatalmas ünneplésbe. A szurkolók a pályafutása 1000. mérkőzését játszó Messi nevét skandálták, ez még a sokat látott klasszist is elérzékenyítette.

– Elképesztő érzés – árulta el a 35 éves szélső. – Nagyon boldog vagyok, hogy megoszthatom velük ezt a csodálatos pillanatot. Rengeteg erőfeszítésükbe került, hogy itt legyenek velünk minden egyes meccsen. És azt is tudom, hogy az emberek mennyire élvezik a vb-t otthon, Argentínában is. Bár mindannyian szeretnének itt lenni, ez nem lehetséges. Kötelék alakult ki köztünk, ami csodálatos. Egészen hihetetlen a szenvedély, az energia, az öröm, amit közvetítenek felénk. Szóval nagyon hálásak vagyunk nekik.

Messi feltehetően utolsó világbajnokságán vesz részt, de nem csak ezért különleges neki a mostani torna. A szurkolókon kívül a lelátókon mások is árgus szemekkel figyelik a ténykedését a pályán, méghozzá a három fia, akik már mindannyian elég idősek ahhoz, hogy megértsék a vb jelentőségét. Thiago tíz, Mateo hét, Ciro pedig négyéves.

– Mindig a családom jár az eszemben. A gyerekeim már egyre nagyobbak és mindent megértenek. Olykor ők is velünk szenvednek, máskor élvezik a mérkőzéseket. Nagyon boldog vagyok, hogy velük élhetem meg ezt az időszakot. Ez az első olyan világbajnokságom, amikor már a gyerekeim is elég nagyok ahhoz, hogy megértsék, mi történik. A legkisebb fiamnak ez az első vb-je, mindig ő a legboldogabb. A legidősebb, Thiago, korábban nem értette, mi a világbajnokság – mesélte könnyes szemmel a Paris Saint-Germain kiválósága.

Így ünnepelt Messi családja az édesapa gólja után:

Di Maria visszatérésében reménykednek

Lionel Scaloni szerint az argentin válogatott fáradtabb volt az ausztrálnál, és Messi gólja kulcsfontosságú volt a találkozón.

– Nagyon elégedettek vagyunk. Megerőltető meccs volt, és hasznos is, hiszen megértettük, mennyire nehéz elérni bármit is ezen a tornán. Az ausztrálok kipihentebbek voltak, mint mi. Az első félidő nagyon nehéz volt, de Messi megszerezte a vezetést, azután pedig jobbak lettünk. Alkalmazkodnunk kellett, ezért becseréltem Lisandro Martinezt. Úgy gondoltam, hogy valami újításra van szükségünk, és szerintem a becserélése segített nekünk. A végén elkerülhettük volna a szenvedést is, ha nem hagy rengeteg helyzetet kihasználatlanul – értékelt az argentin szövetségi kapitány.

Scaloni ezután arról beszélt, nagy sajnálatára Ángel Di Maria ezúttal nem állt készen a játékra.

– Remélhetőleg a következő meccsen már játszhat. Mindig kísért a gondolat, hogy becseréljem, amikor a kispadon van, de azt hiszem, ezúttal nem tett volna jót senkinek, ha játszik. Bízunk benne, hogy tovább javul az állapota, és hamarosan készen áll majd a játékra.

Az argentin válogatottnak a negyeddöntőben is szükségük lehet a 34 éves szélsőre, amikor az Egyesült Államokat búcsúztató Hollandiával néznek szembe.

