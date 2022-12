Megdöbbentő okból kellett távoznia az Euroliga-győztes magyarnak

A következményekről pedig ezt mondta:

– A férfit lefokozták, a következő szezontól pedig fel is függesztik, ha minden igaz. Az eseten már túl vagyok, sem rágondolni, sem pedig beszélni nem akarok erről soha többé. Ezt követően került képbe a spanyol másodosztályú Cordoba, oda igazoltam.

Varga Sára egyébként Cordobában együtt játszhat korábbi példaképével, a többszörös magyar válogatott Licskai Zsófiával.

– Kislányként, utánpótlás-játékosként sok meccsen láttam, több autogramom is van tőle. Tudtam, hogy az előző évadban ott játszott, és amikor kiderült, hogy a Cordoba érdeklődik irántam, írtam neki, és érdeklődtem a klub felől. Akkor még nem tért vissza, de mire oda kerültem, addigra már ő is aláírt. Ez azért sokat jelent, nagy segítség nekem, ő már perfekt spanyol. Nem állunk jól, nyáron is nagy volt a mozgás a csapatnál, mi ketten nemrég csatlakoztunk, de szeretnénk előrelépni, bentmaradni a másodosztályban.

Varga Sára az interjúban beszélt arról is, hogy miért hagyta el az Euroliga címvédőjét, a Sopron Basketet, és beszámolt a külföldön szerzett tapasztalatairól is.

