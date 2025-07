A földeken, borsószedéssel edződött az NBA új szupertehetsége

A Dallas Mavericks az első helyen választotta ki Cooper Flagget, a 18 éves, Maine állambeli Newportból származó bedobót az NBA-drafton. Flagg áprilisban a történelem ötödik elsőéves játékosaként nyerte el a Naismith College Év Játékosa díjat, és Zion Williamson 2019-es sikere óta ő az első játékos, akinek ez sikerült. A Duke egyetemen átlagosan 19,2 pontot, 7,5 lepattanót, 4,2 gólpasszt, 1,4 labdaszerzést és 1,4 blokkot hozott tavaly, miközben 39 meccsből 37-szer kezdőként lépett pályára. A szlovén irányítózseni, Luka Doncic elvesztése után a Mavericks kisebb csodát élt át, hogy meg tudta szerezni a kimagasló tehetséget.

A Dallas Mavericks választottja Cooper Flagg az NBA első emberével, Adam Silverrel. Fotó: AFP/Timothy A. Clary

Nagy mázlija van Flagg-gel a Mavericksnek

A texasi klub mindössze 1,8 százalék eséllyel nyerte meg az első választás jogát. A franchise történetében ez volt az első alkalom, hogy a csapat előrelépett a sorsoláson annak 1985-ös bevezetése óta. Ez a szerencsés kimenetel lehetővé tette Dallasnak, hogy megszerezze Flagget: a 203 centiméter magas, sokoldalú bedobót, akiben megvan a potenciál, hogy meghatározó játékos váljon belőle a Dallasnál. Flagg újoncként nem egy újraépítés közepébe csöppen, hanem egy olyan gárdába, amely győzelmekért küzd – ami ritkaság az 1/1-es választottaknál.

A Dallas Mavericks újoncát szó szerint megrohamozták az az újságírók az NBA-draft után. Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Sarah Stier

– Izgatott vagyok, hogy szivacsként szívhatom magamba a tudást, Dallasban tanulhatok, és olyan játékosokkal leszek körülvéve, akik hamarosan a Hírességek Csarnokának (Hall of Fame) tagjai lehetnek – mondta Flagg a Dallas két sztárjátékosáról, Kyrie Irvingről és Anthony Davisről. Flagg az idei draftosztály egyik legfiatalabb tagja volt, 2023 augusztusában átsorolta magát, hogy egy évvel korábban kezdhesse meg egyetemi karrierjét. Ha tizenegy nappal később születik, idén még nem lehetett volna draftolni a Duke Egyetem szupersztárját, aki már egészen fiatalon megtapasztalta, hogy mindenért meg kell küzdenie, ha el akar érni valamit az életben.

Borsószedés és közös reklám a nagyival

Gyerekként Cooper Flagg a maine-i Newport szűkös körülményei között nőtt fel, és a nyári szünidőben barátaival gyakran egyes tehetősebb családok közeli farmjain dolgozott. Az egyik kevésbé ismert történet szerint Flagg egyik barátja édesapjának birtokára ment borsót szedni, hogy egy kis zsebpénzt keressen. Cooper később elmondta, hogy ez nem csupán pénzszerzésről szólt, hanem fontos leckét adott a kemény munkáról.

Segített a munkamorál kialakításában, korán megtanította, hogy dolgozni kell

– fogalmazott a fiatal tehetség, aki még a sztárrá válása előtt is elmélyítette felelősségtudatát és alázatot tanult.

Flagg másik, emberi oldalát bemutató története a nagymamájához kötődik. Az amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokság rájátszása (March Madness) alatt egy bingóparódiában szerepelt együtt Evelyn Bowmannal, akit ő kedvesen „Mammie”-nek szólít. A reklámban Cooper lelkesen kiált „Bingo!”, mire a színpadon lévő idős hölgy tréfásan rászól: „Remek, most menj, fogj kezet az emberekkel!” – amire Cooper olyan jó kisfiú módjára visszavágta: „Igen, Mammie”.

Flagg később azt mondta, nagyon élvezte a forgatást, és örült, hogy nagymamáját magával vihette oda. Sőt, viccelődve hozzátette, hogy talán ügynököt kellene neki keresniük, annyira jól sikerült a közös szereplés.

Példaképétől kapta meg a díjat

Bár csak decemberben tölti be a tizenkilencet, Flagg már egy kivételesen érett és sokoldalú játékos. Az egyetemen három különböző poszton is tudott pontot szerezni, vezette csapatát gólpasszokban és kőkemény védőként is kitűnt. Vezetésével a Duke 35-4-es mérleget ért el, és bejutott az egyetemi bajnokság (NCAA) legjobb négy csapata közé. A szezon egyik legjobb meccsét az Arizona elleni győzelem során játszotta: 30 pontot, hét asszisztot, hat lepattanót és három blokkot jegyzett. Ő lett az első elsőéves játékos az NCAA-történelemben, aki egy rájátszásmeccsen legalább 25 pontot, öt lepattanót és három blokkot ért el.

A Duke színeiben Cooper Flagg az egyetemi bajnokság legnagyobb sztárja volt. Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ Jamie Squire

A reményteli játékos már a középiskolában is villogott, amihez egy másik emlékezetes pillanat kötődik. Flagg a Montverde Academy középiskolai csapatában játszott, s az edzőteremben váratlanul megjelent az Orlando Magic sztárja, Paolo Banchero, kezében a 2024/25-ös idény legjobb középiskolai játékosát járó Gatorade-trófeával. Flagget sokkolta, amikor a 2023-as szezonban a legjobb újonc címét elnyerő Banchero elővette a trófeát, utóbbi csak megkérdezte tőle, meglepődött-e. Cooper pedig csak annyit felelt:

– Fogalmam sem volt, hogy ez fog történni – válaszolta a fiatal csillag, aki sokszor hangsúlyozta, milyen különleges volt számára, hogy egyik példaképe jelképes formában elismerte a munkáját.

LeBron James ellen is pályára lépett már

A Mavericks abban bízik, hogy Flagg azonnal dinamikusabbá teszi őket támadásban és védekezésben is. A csapat vezérigazgatója, Nico Harrison nagy vihart kavart februárban, amikor elcserélte a 25 éves Luka Doncicot a Los Angeles Lakershez Anthony Davisért, Max Christie-ért, és egy első körös választásért a drafton. Harrison akkor úgy fogalmazott: – A bajnokságokat a védekezés nyeri.

Flagg pedig pontosan beleillik abba a védekezésközpontú kultúrába, amelyet Harrison szeretne kiépíteni a klubnál. Bár Flagg összehasonlítása Doncsiccsal talán igazságtalan, a kiválasztása mégis enyhítheti a fájdalmat, amit a szupersztár elcserélése okozott a texasi szurkolók körében.

Cooper Flagg már a Los Angeles Lakers sztárjátékosa LeBron James ellen is bizonyította, hogy helyen lehet az NBA-ben. Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Ethan Miller

Flagg már fiatalon is rendre idősebbek ellen versenyzett és bizonyított. Tavaly meghívták az amerikai olimpiai válogatott edzőtáborába, hogy edzőmeccseken játsszon LeBron James és más NBA-szupersztárok ellen – és lenyűgözte a jelenlévőket. Nem véletlen, hogy az idei játékosbörze sajtótájékoztatóján tucatnyi újságíró faggatta őt, míg a San Antonio Spurs újoncára, Carter Bryantre csak páran voltak kíváncsiak.

Az biztos, hogy Cooper Flagg már most példát mutat a fiataloknak, holott még pályára sem lépett az NBA-ben. A Dallas Mavericks gyerekeknek szervezett nyári edzőtáborában az újonc beállt játszani a legfiatalabbak közé, és egy könnyű pontot sem engedélyezett a lurkóknak: volt, akit leblokkolt, majd utána egy palánkra feltett labdát zsákolt vissza a meglepett kisfiúk felett. Talán Flagg is sejti, hogy ez az egyetlen mód arra, hogy valakit bajnokká neveljenek. Az ő esetében pedig a következő idényben derül ki, hogy a nagy ígéretből egy bajnokesélyes csapat fontos tagjává tud-e majd válni a Dallas Mavericks csapatában.