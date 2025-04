Doncic nem bírta befogni a száját, Dallasban viszont bármit mondhat + videó

A Los Angeles Lakers szlovén világsztárjában, Luka Doncicban mostanában túltengenek az érzelmek, s az irányítónak talán már az Oklahoma elleni vesztes meccsen is a Dallas elleni találkozó járhatott a fejében.

Doncic, a dallasi szurkolók hőse

Az irányítót a Lakers legutóbbi mérkőzésén, a liga legjobb csapatának számító Oklahoma City Thunder ellen szövegelésért kiállították. A szlovénnak pedig fontos lenne türtőztetnie magát, mivel a Lakers még harcban van a Nyugati-főcsoport harmadik helyéért. A Lakersnek még három meccse van hátra az alapszakaszból, rögtön a következő csütörtök hajnalban a Dallas Mavericks ellen. A találkozónak tehát nem csupán Doncic visszatérése ad pikantériát korábbi csapatához, komoly tétje is van.

Mint ahogy korábban megírtuk, elképesztő hatást váltott ki a ligában Doncic februári klubváltása. Az NBA-t megrengető csere utáni nap reggelén a Doncic-rajongók gyászolták a Mavericks vezetőségének – élükön Nico Harrison – döntését. A texasi szurkolók összegyűltek az American Airlines Center előtt, hogy tiltakozzanak: voltak, akik táblákat hoztak magukkal, amelyek szerint „meghalt a Mavericks iránti rajongásuk”, egyesek virágokat helyeztek el a klublegendát, Dirk Nowitzkit ábrázoló szobor közelében. Volt, aki koporsót vitt a térre, miközben Wiz Khalifa See You Again című dala szólt a háttérben.

Őszintén szólva nem tudom, mire számítsak. Nem tudom, hogyan fogom érezni magam. De nagyon várom, hogy visszatérhessek Dallasba, hogy találkozzam a szurkolókkal, a csapattársaimmal… – az egykori csapattársaimmal. Biztos vagyok benne, hogy érzelmileg megterhelő lesz

– árulta el a szlovén a mérkőzés előtti napon.

Még mindig ragaszkodnak Doncichoz

Doncic visszatérése előtt a The Athletic nevű sportlap megkérdezett néhány szurkolót, hogyan dolgozták fel a Mavericks döntését, hogy elcserélték azt a játékost, akihez mély érzelmi szálak fűzték őket, és aki mindössze nyolc hónappal a csere előtt még NBA-döntőbe vezette a texasi csapatot.

– Régen bérletesek voltunk, de már nem vagyunk azok. Ez az egész egyszerűen egy mocskos üzletnek érződött. Szerintem Doncic remekül viselkedett, és mindig korrekt maradt, miközben fantasztikus kosárlabdát játszott nálunk – mondta el az egyik Dallas-szurkoló, Kelly Blair.

Az értékesítési ügynökként dolgozó Chancellor Rose elárulta, hogy továbbra is Mavs-drukker marad, de immár picit a Lakers sikereiért is szorít. A rádiós műsorvezető, Jake Kemp nem tudja, hogy a gyerekeivel hogyan fogja megszerettetni a sportot, mert szerinte egy Doncic-szintű generációs tehetséggel sokkal könnyebb lett volna őket bevonzani a kosárlabdába.

Nézni Lukát, ahogy játszik, és ezzel örömöt okozott másoknak. Ez egy nagyon jó érzés volt nekünk is. Mavericks-szurkolóként felnőve gyűlöltem a Lakerst, mint mindenki, de úgy gondolom, logikus lépés figyelemmel követnem Lukát a Lakersnél is

– mondta el a Dallas-drukker Kemp. Az is biztos, hogy a texasi kosárrajongók szinte rá sem fognak ismerni korábbi kedvencükre, aki két hónap alatt több mint húsz kilót fogyott.

A szurkolók szavaival egybecsengenek LeBron James gondolatai is a visszatérésről, s hozzátette: a Lakers csapata mindenképpen támogatni fogja Doncicot, függetlenül attól, milyen lesz a fogadtatás a csarnokban.

– Ez a csapatszellem része. Hogy kiállunk egymásért, amikor valaki bármivel szembesül. Holnap biztosan sokféle érzelem fog kavarogni Lukában – kívül-belül egyaránt. A mi feladatunk, hogy végezzük a dolgunkat a pályán. Ha ez sikerül, azzal hatalmas segítséget nyújtunk neki – mondta el LeBron James, aki hangsúlyozta, hogy a hátralévő három meccsből kettőt meg kell nyerniük, hogy biztos legyen a harmadik helyük a Nyugati Főcsoportban.

Luka Doncic a Lakers legutóbbi mérkőzésén egyébként egy szurkolóval került szóváltásba, a játékvezető viszont úgy értelmezte, hogy neki üvöltött a szlovén, így megítélte neki a második technikait, és kiállította a Lakers irányítóját.

