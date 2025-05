Már nem hiányzik Doncic Dallasban, az NBA új szupertehetsége LeBron James ellen is bizonyított

Az NBA-draft (magyarul játékosbörze) az a hivatalos esemény, amelyen az NBA-csapatok sorban kiválasztják az egyetemi, külföldi vagy más profi ligákból érkező, pályafutásuk elején álló játékosokat. A legrosszabb eredményt elérő csapatok vehetnek részt a draft­lottón, ahol kisorsolják az első 14 helyet. Az idei sorsoláson a Dallas Mavericks csapatának mindössze 1,8 százaléknyi esélye volt arra, hogy megszerezze az idei legjobb választási lehetőséget, és ezzel óriási esélyt kaptak arra, hogy Luka Doncic februári eligazolása után – amely egyébként összetörte a texasi szurkolók szívét – egy újabb csiszolatlan gyémántot szerezzenek meg, akiből hamarosan egy NBA-szupersztár is válhat.

Cooper Flagg a Duke Egyetem csapatának legjobbja, de hamarosan az NBA-ben is király lehet. Fotó: Getty Images North America/Jared C. Tilton

A Dallasnak nagy szerencséje volt az NBA-draft előtt

Ahogy az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) szurkolói feszült figyelemmel kísérték a 2025-ös draftlottó eseményeit, a Dallas Mavericks vezetősége egy teljesen új valóságban találta magát. A februárban bekövetkezett, heves szurkolói reakciókat kiváltó Luka Doncic-csere után úgy tűnt, az egyesület évekre eltűnhet a süllyesztőben, aztán a semmiből bekövetkezett a csoda.

A Mavericks esélye mindössze 1,8 százalék volt, de a texasiak így is megnyerték a draftlottót, ezzel jogot szerezve arra, hogy elsőként választhassanak a 2025-ös játékosbörzén.

A díj nem kisebb név lehet, mint a Duke Egyetem szupersztárja, Cooper Flagg, akit egyértelműen a draft legjobb játékosának tartanak, gyakorlatilag biztos első választásnak számít a 2025-ös játékosbörzén.

Ez egy igazi euforikus pillanat, egy friss levegővétel a klubnak. Olyan, mintha tiszta lappal indulnánk újra

– fogalmazott Rick Welts, a Mavericks vezérigazgatója. A klub tulajdonosa, Patrick Dumont, épp a gyermeke atlétikai versenyén volt, miközben telefonon kapta a hírt. Nem mellesleg a csapat vezetőedzője, Jason Kidd is izgatottan várja, hogy egy ilyen szintű tehetséggel bővüljön a csapat. A vezetőedző kijelentette, hogy ez egy hihetetlen nap a Mavericks számára, és mindannyian nagyon izgatottak már a draftot illetően.

Ki is ez a Cooper Flagg?

A 2006 decemberében született Cooper Flagg szinte a legfiatalabb volt az egyetemi mezőnyben – és toronymagasan a legjobb.

Megnyerte az összes fontos díjat, és a nem center játékosok között a legjobbnak számít az NCAA-ben.

Védekezésben és támadásban is több poszton bevethető, méretéhez (206 cm) képest kimagasló gólpassz- és labdaszerzési mutatókkal rendelkezik, és elképesztő mértékben harcol ki faultokat. A dobáshatékonysága korábban kérdéses volt, de sokat javult benne, 38,5 százalékkal dobja a triplát és 84,0 százalékkal a büntetőket.

Cooper Flagg a Dallas Mavericks legújabb szupersztárja lehet. Fotó: Getty Images North America/Patrick Smith

A kritikusok szerint még dolgoznia kell a középtávoli játékán és jobb döntéseket kell hoznia a gyűrű közelében, de az általános konszenzus szerint Flaggban ott lehet a szupersztár potenciál is. A Doncic-csere óta a Mavericks általános igazgatója, Nico Harrison a védekezés felől próbálja újraépíteni a csapatot. A cserében megszerzett Anthony Davis, valamint a keretben már meglévő Daniel Gafford, Dereck Lively II és PJ Washington mellett Flagg egy újabb magas és atletikus játékos, akivel még jobban megerősödhet ez a filozófia.

A Duke kosarasa már tavaly nyáron megmutatta az oroszlánkörmeit. A párizsi olimpiára készülő amerikai válogatott edzésén LeBron James és Steph Curry ellen is pályára lépett, és kiválóan szerepelt a liga legendás játékosai ellen.

A Dallas új esélyt kaphat Doncic után

Doncic elengedése után sokan úgy gondolták, a Mavericks évekre elvesztette az identitását és az esélyét a bajnoki álmokra. Cooper Flagg megszerzésével azonban újra lehet hinni: nemcsak abban, hogy a csapat rövid távon versenyképes lehet, hanem abban is, hogy hosszú távon újra bajnokesélyes alakulattá válhat.

Nagyon örülök. Februárban úgy tűnt, minden darabokra hullik. Most viszont valami új és különleges kezdődhet

– mondta el Rick Welts vezérigazgató, aki ugyan még nem tudja, hogy kit fognak választani, de Cooper Flagg önéletrajza elég meggyőző számukra, hogy Doncic után egy újabb nagy tehetség mellett tegyék le a voksukat.

Flaggen kívül a 2025-ös draft élmezőnye is erősnek ígérkezik, és a lottón korán választható játékosokat is potenciális kulcsembereknek tartják. A Rutgers irányítója, Dylan Harper a várható második választott; a 198 cm magas játékos az ötszörös NBA-bajnok Ron Harper fia, és a Rutgers csatára, Ace Bailey, a Baylor hátvédje, V. J. Edgecombe és a Duke bedobója, Kon Knueppel is az első ötbe kerülhet.