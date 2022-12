Ivana Knöll sokkoló akcióra készül, ha Horvátország világbajnok lesz

– A világbajnokságra Miamiból érkeztem, ahol modellként dolgozom. Ez már a harmadik világbajnokságom zsinórban. Hogy hány horvát zászló színeiben pompázó ruha van nálam? Nem is tudom, annyit hoztam magammal, amennyi belefért a bőröndbe – árulta el a 30 éves Ivana Knöll, aki korábban volt Miss Horvátország is, vagyis déli szomszédunk szépségkirálynője.

Fotó: Intsagram/Ivana Knöll

A vb-n rendre meglehetősen lenge ruházatban megjelenő Ivana Knöll nagy népszerűségnek örvend, s gondolhatnánk, hogy a muszlim országban már több komoly kellemetlensége is lehetett az ott formabontó ruházata miatt, azonban erről nincs szó. Pedig a katari turisztikai hivatal korábban felszólította a világbajnokságra érkező szurkolókat, hogy tiszteljék a helyi kultúrát és viseljenek megfelelő ruházatot. A horvát modell azt azért elmondta, hogy a stadionokban a biztonsági személyzettel már akadt gondja, amikor meg akarták akadályozni, hogy a korlátnál a szurkolók fotózkodjanak vele, de ez nem vette el a kedvét.

Lehet, azzal volt a probléma, hogy a korlátnál készültek volna a képek?

Ivana Knöll remekül érzi magát a vb-n

– Minden nap annyi üzenetet kapok, hogy meg sem tudom számolni őket. Nagyon sok e-mailt is kapok házassági ajánlatokkal. Katar nagyszerű hely, soha senki sem mondta, hogy itt hagyjak fel ezzel az öltözködésemmel. Mindenki fényképezkedni akar velem, még a helyiek is. Korábban úgy voltam vele, hogy addig maradok, amíg a horvát válogatott versenyben van, de most már biztos, hogy a világbajnokság végéig itt leszek, a döntőt is megnézem, nem számít, hogy kik játsszák. Ha pedig a horvát válogatott nyeri meg a vb-t, akkor a zászló leesik rólam! – mondta nevetve Ivana Knöll.

Azért, ha így lesz, az mindenképpen sokkolná a katari turisztikai hivatalt…

Az alábbi videóhoz Ivana Knöll azt fűzte hozzá: csak egy átlagos napja a katari fővárosban, Dohában:

S szavazást is indított, hogy az argentinok hány gólt kapnak a horvátoktól:

A világbajnokság keddi első elődöntőjében a horvátok – akik a negyeddöntőben 11-esekkel kiejtették a brazilokat – az argentinokkal 20 órakor meccselnek.

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Ivana Knöll a Horvátország–Brazília találkozón a lelátón honfitársai között (Fotó: Brazil Photo Press via AFP)